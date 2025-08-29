Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: Hücumda çok akıllı oynadık! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Hücumda çok akıllı oynadık!

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 92-78 mağlup ederek "2'de 2" yapan A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, hücumda "çok akıllı" oynadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 19:04 Güncelleme: 29.08.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hücumda çok akıllı oynadık!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başantrenör Ergin Ataman ile ay-yıldızlı ekibin yıldız oyuncusu Alperen Şengün, Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Çekya'nın müsabakaya sert savunma yaparak başladığını belirten Ergin Ataman, "İlk 6-7 dakikada dış atışlardan sayılar buldular. Sonra 2-3 dakika maçın kontrolünü kaybettik. Şehmus Hazer'in oyuna girmesiyle savunmada agresifliğimizi arttırdık. Hücumda kontrolü ele almaya başladık. Daha öz güvenli oynadık. Çekya, 3 sayı çizgisinin gerisinden 14 isabet buldu. Bu tarz takımlara karşı savunma yapmak çok kolay değil. Hücumda çok akıllı oynadık. Alperen mükemmel performans sergiledi." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın maçta "üst düzey" oynadığını vurgulayan 59 yaşındaki başantrenör, "Alperen çok iyi oyuncu. O, NBA'de all star. Cedi, çok iyi sezon geçirdi. Çok iyi durumda. Şampiyonaya iyi başladı, umarım aynı şekilde devam eder. Bu maçta Larkin gününde değildi. Larkin de gününde olsaydı 100 sayıyı buldurduk. Bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

        Sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyen Şehmus Hazer'in son durumuna değinen Ataman, "Şehmus, oyunun başında ciddi bir sakatlık geçirdi. Ayağı burkuldu. Zorlamadık. Yarın oynayabileceğini ümit ediyorum." dedi.

        "ALPEREN'İN FİNALE KADAR TRIPLE-DOUBLE YAPACAĞINA EMİNİM"

        Ergin Ataman, mücadelede 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle oynayan Alperen'in triple double yapamadan oyundan çıkmasıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

        "Alperen'in dinlenmesini istedim çünkü yarın akşam Portekiz ile maçımız var. Alperen parkede kalmak istedi. Anlamadım, hiç kimse bana bir şey söylemedi. Eğer bana söyleselerdi mola alırdım ve ona göre set çizerdim. Endişelenmeye gerek yok. EuroBasket'te finale kadar gideceğiz. Alperen'in finale kadar triple double yapacağına eminim."

        ALPEREN ŞENGÜN: TRIPLE-DOUBLE YAPMAK İÇİN ÖNÜMDE ŞANS OLACAK

        Milli basketbolcu Alperen Şengün, ikinci periyotta maçın kontrolünü ele geçirerek iyi oyun ortaya koyduklarını ve galip geldiklerini dile getirdi.

        Müsabakayı değerlendiren 23 yaşındaki pivot, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İkinci çeyrekte kontrolü elimize geçirdik. Onları zor atışlara zorladık. İyi bir oyun ortaya koyduk ve maçı kazandık." diye konuştu.

        Karşılaşmada triple double yapma şansını kaçırmasıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Alperen, "Turnuvada daha çok fazla maç oynayacağız. Triple double yapmak için önümde şans olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        12 Dev Adam doludizgin!
        12 Dev Adam doludizgin! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplandı!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplandı!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?