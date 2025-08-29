Türkiye - Çekya: 92-78 (MAÇ SONUCU)

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te yoluna kayıpsız devam ediyor. Grup maçlarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynayan A Milli Basketbol Takımımız, A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 92-78 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Çekya, üstün bir oyun ortaya koydu. Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altını etkili kullanan A Milli Takım karşısında dış atışlardan 6 isabet bulan Çekya, bir ara 8 sayılık fark yakaladığı ilk çeyreği 27-21 önde tamamladı.

Ay-yıldızlılar, ikinci periyoda daha iyi başladı. Milli takım, ilk sayıyı Çekya'nın bulmasına karşın 14-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 35-28. Kalan bölümde farkı koruyan Türkiye, soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu sayılarla oyunu dengelemeye çalışan Çekya'ya Cedi Osman'ın skorer oyunuyla yanıt veren ve farkı açan milliler, son bölüme 72-62 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta Alperen Şengün'ün etkili performansıyla farkı 18'e kadar çıkaran Türkiye, müsabakayı 92-78 kazandı.

Milliler bu sonuçla grupta ikide iki yaparken, Çekya ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayı, 12 ribaund ve 9 asistlik performansla double-double yapan Alperen Şengün olurken Cedi Osman da 21 sayı üretti. A Milliler, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 30 Ağustos Cumartesi akşamı (yarın) TSİ 21.15'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek.