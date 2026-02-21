Canlı
        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman'lı Panathinaikos, Olympiakos'u devirerek Yunanistan Kupası'nı kazandı! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'lı Panathinaikos, Olympiakos'u devirerek Yunanistan Kupası'nı kazandı!

        Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde ezeli rakibi Olympiakos'u 79-68 yenerek kupayı müzesine götürdü. Yeşil Yoncalar'da maçı 15 sayı, 6 ribauntla tamamlayan yeni transfer Nigel Hayes-Davis, finalin MVP'si (en değerli oyuncu) seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 23:56 Güncelleme: 21.02.2026 - 23:56
        Basketbolda Yunanistan Kupası'nı, finalde Olympiakos'u 79-68 yenen Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos kazandı.

        Heraklion Arena'daki maçın ilk periyodu 17-17'lik eşitlikle geçilirken ikinci çeyrekte 28 sayı bulan Panathinaikos soyunma odasına 45-29 önde gitti.

        Üçüncü çeyrekte Olympiakos'un farkı kapatmasına izin vermeyen Cedi Osman'ın da formasını giydiği Panathinaikos, final periyoduna 69-51'lik skor avantajıyla girdi.

        Son periyotta Olympiakos daha etkili oynasa da Panathinaikos, rakibini 79-68 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

        ERGİN ATAMAN'IN PANATHINAIKOS'TAKİ 4. KUPASI

        Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nı üst üste ikinci, toplamda ise 22. kez müzesine götürdü.

        Ergin Ataman, Panathinaikos kariyerindeki 4. kupasını kazandı.

        En değerli oyuncu (MVP) ödülünü ise Panathinaikos'un 15 sayıyla oynayan ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis aldı.

