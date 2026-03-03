Canlı
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: Türk basketbolunu zirveye çıkardık - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Türk basketbolunu zirveye çıkardık

        FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 4. maçında Sırbistan'ı 94-86 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'nın en iyilerinden biri olduklarını bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 00:47
        "Türk basketbolunu zirveye çıkardık"

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        Karşılaşmada çok akıllı oynadıklarını vurgulayan Ergin Ataman, "Türk Milli Takımı, artık Avrupa'nın zirvesinde. Eleme maçlarında Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Sırbistan, çok önemli bir ekol. Bu maça da daha takviyeli bir kadroyla geldiler ama oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Şehmus savunmada büyük bir efor sarf etti. Ömer Faruk pota altında, Tarık ve Cedi... Çok önemli bir galibiyet. 4'te 4 yaptık. Bu, Dünya Kupası elemelerinde bundan sonraki pencerelerde bize çok büyük bir avantaj getirecek." ifadelerini kullandı.

        Tüm oyuncuların büyük bir özveri göstererek milli takıma geldiğini aktaran Ataman, "Bu kadro Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil ediyor. Yorgunuz ama bu gurur, bu çocukların. Hep birlikte Türk basketbolunu zirveye çıkardık. İnşallah daha da ileriye doğru götüreceğiz. Çok güzel bir taraftar topluluğu vardı. Bu galibiyeti taraftarlara armağan ettikleri için çocuklara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        12 Dev Adam namağlup üst turda! Haberi Görüntüle
        Bağdat'ta ABD karşıtı gösteri

        Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölgenin önünde toplandı.(AA)

