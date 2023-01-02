Sivasspor - Galatasaray maçındaki hakem kararlarına dair konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Nizami gol iptal edildi. Endişelerimiz tavan yaptı. Bu, sadece iki takımı ilgilendiren bir hata değil" dedi. Aziz Yıldırım'ın "Ne şikesi, memleket elden gidiyor" sözlerini hatırlatan Ali Koç, "Ne hakem hatası, memleket meselesi' diyorum" açıklamasında bulundu.