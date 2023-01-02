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Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

Sivasspor - Galatasaray maçında 56. dakikada ev sahibi ekibin iptal edilen golünün tartışmaları sürüyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaşananlardan büyük rahatsızlık duydu. Büyükekşi, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile maçın orta hakemi Erkan Özdamar ile ilgili kararını verdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları

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  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    Sivasspor - Galatasaray maçında Sivasspor'un golünün iptal edilmesi büyük tartışma yaratmıştı. 
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    56. dakikada ev sahibi ekibin iptal edilen golünün tartışmaları sürerken gözler de TFF'ye çevrildi. 
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yaşananlardan büyük rahatsızlık duydu.
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüşen Büyükekşi, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile maçın orta hakemi Erkan Özdamar'ın kabul edilemez bir karara imza attıklarını belirterek, "İki hakemi de artık maçlarda görmek istemiyorum" dedi. 
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    Özgüç Türkalp'e artık VAR'da görev verilmeyecek. 
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    Yeni FIFA kokartı alan Erkan Özdamar da sezon sonuna kadar maç yönetemeyecek.
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    TFF DERBİDE YABANCI HAKEME SICAK BAKMIYOR

    Bu arada hakem camiasına duyulan güvensizlikten dolayı 8 Ocak'ta oynananacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yabancı hakemin yönetmesi gündeme gelmişti. 
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    Ancak Türkiye Futbol Federasyonu buna sıcak bakmıyor. Derbiyi Türk hakemler yönetecek. 
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Halil Umut Meler, Abdulkadir Bitigen ve Ümit Öztürk ön plana çıkıyor. 
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    Derbi için iki hafta öncesine kadar favori durumda olan Atilla Karaoğlan ise yapay zeka sisteminde puanı düştü. 
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    Bu sezon Süper Lig'de 7 karşılaşmada görev yapan  Atilla Karaoğlan Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş maçında Kevin N'Koudou'ya kırmızı kart göstermeyerek düşük not almıştı.
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    NELER OLMUŞTU?

    Ligin 16. haftasında Sivasspor'la deplasmanda karşılaşırken mücadelede 1-0'lık skorla sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle devam ederken Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayılmıştı. Hakem Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in bu kararları gündeme otururken Sivasspor ve Fenerbahçe cephesinden tepki gelmişti.
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    Sivasspor, maçın 1-1'e geldiği golün ardından yaptığı paylaşımda "Bu da mı gol değil" ifadelerini kullanırken başkan Mecnun Otyakmaz da mücadelenin ardından sert açıklamalar yapmıştı. Hakem yönetimine tepki gösteren Otyakmaz, maçın açıklamasının TFF'nin üst kademesinden isteyeceklerini duyurmuştu.
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    Fenerbahçe de, Galatasaray'ın 2020 yılındaki sosyal medya paylaşımına göndermede bulundu.
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Twitter hesabındaki mesajında, sarı-kırmızılı kulübün 23 Aralık 2020'deki "Futbolda kapkara gece!" paylaşımını alıntılayarak, "23 Ekim 2022-12 Kasım 2022 ve Bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" ifadelerine yer verdi.
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    ERDEN TİMUR: VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN

    Sivasspor mücadelesiyle ilgili konuşan Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan vekili Erden Timur, "Şeffaflığın hiçbir zararı olmaz. Adalet isteyen insanlar, şeffaflık ister. Biz herkes için adalet istiyoruz. TFF'den talep ediyoruz: VAR kayıtları açıklansın" ifadelerini kullandı.

     
  • Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için flaş karar

    Sivasspor - Galatasaray maçındaki hakem kararlarına dair konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Nizami gol iptal edildi. Endişelerimiz tavan yaptı. Bu, sadece iki takımı ilgilendiren bir hata değil" dedi. Aziz Yıldırım'ın "Ne şikesi, memleket elden gidiyor" sözlerini hatırlatan Ali Koç, "Ne hakem hatası, memleket meselesi' diyorum" açıklamasında bulundu.

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