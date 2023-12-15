Erkekler ve kadınlar arasındaki farklar: Çok az kişinin bildiği 6 özellik

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KADINLAR DAHA FAZLA KABUS GÖRÜR Batı İngiltere üniversitesinde araştırmacı doktor Jennie Parker’ın çalışmasına göre, kadınların kabusları korkulu rüyalar -kovalanmak veya hayati tehlike altında olmak- , sevilen birini kaybetmek ya da karışık rüyalar olarak kabaca üç kategoriye ayrılıyor. Çalışmaya katılan kadınlar, erkeklere göre daha fazla kabus gördüklerini ve kabuslarının duygusal açıdan daha yoğun olduğunu söylüyor.

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BEKAR ERKEKLER FARKLI KOKABİLİR Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde yayınlanan araştırmada, bekar erkeklerin daha yüksek testosteron seviyelerine sahip olma eğiliminde olduğu ve bu durumun cinsel rekabetle ilişkilendirildiği öne sürülüyor, aynı zamanda düşük testosteron seviyelerinin ise ilişki sürdürmeyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

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ERKEKLERİN DOKTORA GİTME OLASILIĞI DAHA DÜŞÜKTÜR Cleveland’taki bir hastanenin 1174 erkeğin üzerinde test edilen çalışmasına göre, erkeklerin neden daha az doktora gittiğine dair birçok sebep bulundu. Erkeklerin yaklaşık üçte ikisi yaralanma gibi ciddi bir durum olmadığı sürece gitmeyeceklerini belirtirken bir kısmı ise doktora gitmek yerine çim biçmek gibi ev işlerini yapmayı tercih ettiğini belirtti. Bir diğer kısım ise doktorun yerine kendilerine teşhis koydukları için gitmeye gerek görmediklerini aktarıyor. Kaynak: Journal of Forensic Dental Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences, National Library of Medicine, Science Daily, Bright Side.

Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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