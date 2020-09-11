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Erken aşama oyun girişimlerine yatırım yapacak

Türkiye’den çıkarak global başarı hikayeleri yaratabilecek erken aşama oyun girişimlerine yatırım yapmayı hedefleyen WePlay Ventures kuruldu. WePlay Ventures'in, 3 yıl içerisinde farklı platformlar için oyun geliştiren Türkiye merkezli 30’dan fazla girişime yatırım yapacağı öğrenildi

WePlay Ventures
HABERTURK.COM

Dünyada oyun sektörü her geçen gün katlanarak büyüyor. Türkiye’deki oyun girişimleri de özellikle mobil oyun alanındaki başarılarıyla dikkat çekmeye başladı.

Türkiye'den çıkan ilk milyar dolarlık girişimin (unicorn) de bir oyun geliştirici olması, bu alanın önemini ortaya koyuyor.

Bu kapsamda, Türkiye’den kurulan erken aşama oyun girişimlerine yatırım yapmayı hedefleyen yeni bir fon kuruldu.

WePlay Ventures isimli fonun, mobil oyunlar, bilgisayar oyunları ve konsol oyunları alanlarında global pazarlarda büyüme potansiyeli olan 30’dan fazla oyun girişimine yatırım yapmayı planladığı belirtildi.

WePlay ekibinde League of Legends, Teamfight ve Valorant gibi oyunların geliştiricisi Riot Games’in eski Türkiye Genel Müdürü Bora Koçyiğit'in de bulunduğu kaydedildi.

Son yıllarda gerçekleşen oyun sektöründeki gelişmelere dikkat çeken WePlay Ventures yönetici ortağı Bora Koçyiğit, "Türkiye oyun sektörü geçtiğimiz her yıl hızla artan bir ivme ile gelişiyor. Son yıllarda gerçekleşen şirket satışları da bu durumu kanıtlar nitelikte. Türkiye oyun sektöründeki gelişim hızı, sektörün dünyadaki gelişim hızının çok önünde. Ülkemizde, potansiyeli olan oyun geliştirici ekiplerin doğru finansal ve stratejik destekler ile çok başarılı olabileceğine eminiz” dedi.

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