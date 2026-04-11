        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor Erling Moe'dan Tedesco'nun sözlerine cevap! - Kayserispor Haberleri

        Erling Moe'dan Tedesco'nun sözlerine cevap!

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, ilk yarının son dakikalarında yedikleri golün oyunlarını bozduğunu söyledi. Norveçli çalıştırıcı Domenico Tedesco'nun sözlerine de yanıt verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 23:59 Güncelleme:
        Moe'dan Tedesco'nun sözlerine cevap!

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, Fenerbahçe'ye karşı topu kazanıp, iyi pas yapıp onları zorlamak istediklerini belirterek "Bunu kısmen yaptık. Birlikte kaldık. Sondaki gol açıkçası bizi bozdu. İçeri gol yemeden girebilseydik, ikinci yarı bizim için işler daha iyi olabilirdi." dedi.

        Fenerbahçe'nin bugün iyi oyun sergilediğini dile getiren Moe, "Fenerbahçe iyi takım. Bugün de iyi oynadılar. Bizden daha fazla şans yarattılar. Böyle basit goller yememek için çok çalışıyoruz. Tekrar ayağa kalkmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan bu. Şansımız olduğunu düşünüyoruz ama kazanmaya başlamamız gerekiyor. Hayat bazen böyle. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Tedesco'nun basın toplantısındaki açıklamasında "küçük takım" benzetmesinin sorulması üzerine Moe, şunları kaydetti:

        "Öncelikli Tedesco Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük bir takım değil. Kayseri küçük bir şehir değil. Büyük bir takım ve gururlu bir şehir. Sadece tabelaya ya da puan tablosuna bakarak konuşmak Fenerbahçe’nin teknik direktörü olan birine yakışmaz. Bunu saygısızca buluyoruz. Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük bir takım ise senelerdir bir şey kazanamamalarını bu sene sonlandırabilecekler mi? Onlar Fenerbahçe ile ilgilensinler biz Kayserispor ile ilgilenelim. İşimize bakalım."

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?