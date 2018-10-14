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Cenk’i ileride yalnız bırakıyoruz. Takımdakiler yanına gitmiyor. Cengiz var ancak o da orta sahaya top almaya gidiyor. Çünkü Oğuzhan ve Çağlar bir şey yapmıyor. Oğuzhan kendi takımında bile doğru düzgün oynamıyor.