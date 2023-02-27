Ernie Hudson: Psikolojik acı çektim

"KENARA İTİLDİM"



Hudson, 1984 tarihli ilk filmin oyuncu kadrosu hakkında, "Ben dışarıdan getirilen adamdım, dolayısıyla bunlar yaşanırken kendi yerimi bulmak... Hepsi kucaklayıcı ve kapsayıcıydı. Stüdyoysa öyle değildi ve olmamaya devam etti. Bu, işi çok ama çok zorlaştırdı çünkü ben de bunun bir parçasıydım ama sonra büyük bir titizlikle kenara itildim" dedi.