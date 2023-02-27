Ernie Hudson: Psikolojik acı çektim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ernie Hudson: Psikolojik acı çektim

'Hayalet Avcıları' (Ghostbusters) serisinde 'Winston Zeddemore'u canlandıran aktör Ernie Hudson, ilk filmdeki olumsuz deneyimlerinden bahsetti. 'Hayalet Avcıları'nı psikolojik açıdan şimdiye kadar rol aldığı en zor film olarak nitelendiren ünlü aktör, "Orijinal senaryoda 'Winston' karakteri filmin en başından itibaren vardı" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ernie Hudson: Psikolojik acı çektim - Magazin haberleri

    'The Family Business', 'Quantum Leap' ve 'Oz' gibi birçok projede rol alan Ernie Hudson, 'The Howard Stern Wrap Up Show'a konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Hudson, hakkında bilinmeyenleri de anlattı.
  • Ernie Hudson: Psikolojik acı çektim - Magazin haberleri

    77 yaşındaki Ernie Hudson, yönetmen Ivan Reitman'ın harika bir adam olmasına ve ona karşı çok fazla sevgi ve takdir beslemesine rağmen 'Columbia Pictures' stüdyosuyla ilgili güzel anıları olmadığını ifade etti.
  • Ernie Hudson: Psikolojik acı çektim - Magazin haberleri

    "KENARA İTİLDİM"

    Hudson, 1984 tarihli ilk filmin oyuncu kadrosu hakkında, "Ben dışarıdan getirilen adamdım, dolayısıyla bunlar yaşanırken kendi yerimi bulmak... Hepsi kucaklayıcı ve kapsayıcıydı. Stüdyoysa öyle değildi ve olmamaya devam etti. Bu, işi çok ama çok zorlaştırdı çünkü ben de bunun bir parçasıydım ama sonra büyük bir titizlikle kenara itildim" dedi.
  • Ernie Hudson: Psikolojik acı çektim - Magazin haberleri

    "AFİŞTE BEN YOKTUM"

    Ernie Hudson, "Afişler çıktığında afişte ben yoktum. Bu durum çok uzun sürdü. Filmin 30. yıl dönümü gösterimine gittim ve tüm afişlerde üç adam vardı. Artık hayranların durumu farklı gördüğünü biliyorum ve hayranlara çok müteşekkirim çünkü onlar kendilerini temelde Winston'la özdeşleştirdi. Özellikle gençler, azınlık çocukları demek istemiyorum ama çok sayıda çocuk..." şeklinde konuştu.
  • Ernie Hudson: Psikolojik acı çektim - Magazin haberleri

    "PSİKOLOJİK ACI ÇEKTİM"

    'Hayalet Avcıları'nı psikolojik açıdan şimdiye kadar rol aldığı en zor film olarak nitelendiren ünlü aktör, "Orijinal senaryoda 'Winston' karakteri filmin en başından itibaren vardı" açıklamasında bulundu.
  • Ernie Hudson: Psikolojik acı çektim - Magazin haberleri

    "KİŞİSEL ALGILAMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

    Hudson, "Filmi çekmeye hazır olduğumuzda 'Winston', filmin yarısında ortaya çıkıyordu. İşte bunların hepsi... Kesinlikle kasıtlı gibi geldi ve hâlâ bunu kişisel algılamamaya çalışıyorum. Kötü bir şey olursa, bu ülkede Afrikalı-Amerikalıysanız, başınıza kötü bir şey gelirse, bunun için her zaman suçu siyah oluşunuza atabilirsiniz. O konuya girmek istemezsiniz. Bu yapmak istediğim son şey…" ifadelerini kullandı.
  • Ernie Hudson: Psikolojik acı çektim - Magazin haberleri

    "FİLMİ KUCAKLAMAM 10 YILIMI ALDI"

    Ernie Hudson, sözlerini, "Kimse hakkında söyleyecek kötü bir şeyim yok ama zordu. Bunu aşmam, filmin tadını çıkarıp, filmi kucaklamam 10 yılımı aldı. 'Hayalet Avcıları'yla barışmak gerçekten zordu" şeklinde noktaladı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.