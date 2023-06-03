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Erol Bulut Cardiff City ile anlaşmaya vardı!

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Erol Bulut İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin yeni hocası oldu.

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  • Erol Bulut Cardiff City ile anlaşmaya vardı!

    Son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran, bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Erol Bulut'un yeni durağı İngiltere oldu.
  • Erol Bulut Cardiff City ile anlaşmaya vardı!

    48 yaşındaki teknik adam, İngiltere Championship ekibi Cardiff City ile anlaşmaya vardı.
  • Erol Bulut Cardiff City ile anlaşmaya vardı!

    Galler ekibi, Erol Bulut'un takımın başına getirildiğini resmen açıkladı.  
  • Erol Bulut Cardiff City ile anlaşmaya vardı!

    Erol Bulut, kariyerinde daha önce sırasıyla Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yı çalıştımıştı. 
  • Erol Bulut Cardiff City ile anlaşmaya vardı!

    Bulut, 2020-2021 sezonunda görev yaptığı Fenerbahçe ile 34 maça çıkarken, 2.00 puan ortalaması yakalamıştı. 
  • Erol Bulut Cardiff City ile anlaşmaya vardı!

    Başkanlığını 2013 yılından beri İngiliz vatandaşlığı bulunan Kıbrıslı Türk iş insanı Mehmet Dalman'ın üstlendiği Cardiff City, sezonu 49 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 21. sırada tamamlamıştı.

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