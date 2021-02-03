Ersun Yanal'dan hakem isyanı: Bu hatayı yapıyorsan bu işi yapmayacaksın

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 berabere sonuçlanan Beşiktaş maçının ardından sert açıklamalar yaptı ve hakemlere yönelik eleştirilerde bulundu. Yanal'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Beşiktaş iyi bir takım. Sergen Hoca ile hedeflerini çok güzel kovalıyorlar, zevkle izliyoruz. İyi futbol oynuyorlar, hedeflerini sezon sonuna kadar sürdüreceklerdir. Biz de kendi mücadelemizi götürmeye çalışıyoruz."

"İstatistikler kısa etek gibidir, onu istediğiniz yere çekebilirsiniz. Antalyaspor 2 şut attı ama hakem 1 şut attı. Allah'tan onu da Boffin kurtardı. Sistemi sorgulatmayın! Hepimiz çok üzgünüz. Pandemi var, 21 takım var. Turneye çıkmış tiyatrocular gibi sürekli maç yapıyoruz. Herkesin sinirleri gergin ama bu hatayı yapıyorsan, bu işi yapmayacaksın."