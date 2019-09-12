Süper Lig'e verilen milli araya Fenerbahçeli yıldızlar damga vururken bu duruma en fazla sevinen sarı-lacivertli teknik heyet oldu. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre A Milli Takım'da Ozan Tufan, Emre Belözoğlu ve Deniz Türüç'ün, Kosova Milli Takımı'nda ise Vedat Muriç'in sergilediği performans, teknik direktör Ersun Yanal ve ekibini çok mutlu etti.

FENERLİ YILDIZLAR TAKIMLARINI TAŞIMIŞTI

Kanarya'da A Milli Takım'da forma giyen isimlerden Emre Belözoğlu, Andorra maçında sergilediği performansla alkış alırken Moldova karşısında ise sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Aynı maçta Ozan Tufan, son dakikalarda kafayla fileleri bularak ay-yıldızlılara kritik bir galibiyet kazandırdı. Moldova maçına ilk 11 başlayan Deniz Türüç ise muhteşem bir frikik golüyle farkı ikiye çıkararak A Milli Takım'ı rahatlatmıştı. Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç de milli takımının Çekya'yı 2-1 yendiği maçta 1 gol, İngiltere'ye 5-3 yenildiği maçta ise 1 gol, 2 asistle oynadı.

ALANYASPOR UYARILARI

Alanyaspor maçıyla lige dönecek olan Fenerbahçe'de hedef ilk 3 haftadaki performansı devam ettirmek. Teknik direktör Ersun Yanal, lige 3'te 3'le başlayan ve liderlik koltuğuna oturan Akdeniz ekibinin çok tehlikeli bir takım olduğuna dikkat çekerken oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.