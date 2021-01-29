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Ersun Yanal: "Takımın yönünü çevirdik"

Süper Ligde 9 puanda devraldığı Antalyaspor ile devreyi 26 puanda bitiren Teknik Direktör Ersun Yanal, ikinci yarı hedefini belirlerken, çok zorlu maç takvimini başarıyla geride bıraktıklarına dikkat çekti

Ersun Yanal:
İHA

FT Antalyaspor’u 9 puanda alıp 26 puanla 10. sıraya taşıyan Teknik Direktör Ersun Yanal, ilk yarıyı değerlendirdi. 22 Kasım 2020’deki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte başlayan seride ligde son 12 maçta en fazla puan toplayan 8 takımdan biri olduklarını vurgulayan, maç başına puan ortalamasını 1.4’ün üzerine çıkardıklarını belirten Yanal, “Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda iki ayda 15 maça çıkarken 7 galibiyet, 5 beraberlik, sadece 3 yenilgi aldık” dedi.

"TAKIMIN YÖNÜNÜ ÇEVİRDİK"

“Dört günde bir maç oynadık” saptamasında bulunan Yanal, “Lig ve Ziraat Türkiye Kupası takvimi sıkışıp, sakat ve COVID-19 teşhisi konulan futbolcu sayımız fazlalaştıkça zor günler geçirdik. Bu dönemde 19 farklı futbolcumuz toplamda 86 maç aramızda olmadı. Her şeyi geride bırakabilmemiz için kırılma noktası bir maçı kazanmamız gerekiyordu ki, 6 Aralık’taki MKE Ankaragücü galibiyeti bize bu fırsatı verdi. O gün sadece maç kazanmadık, takımın yönünü de çevirdik” diye konuştu.

"ZOR KAYBEDİYORUZ"

“Antalyaspor artık her maçı kazanabilecek bir takım düzeyine ulaştı” diyen Ersun Yanal, “15 maçlık seride sadece üç yenilgi almamız, zor kaybettiğimizi gösteriyor. En çok üzüldüğüm maç, takım kimliğinden uzaklaştığımız Atakaş Hatayspor karşılaşması oldu. Ancak bundan bile kazançlı çıkıp sonraki altı maçı kaybetmedik. Beraberlikle sonuçlanan B.B. Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor ve İH Konyaspor maçlarında bana göre 5 puan kazanmadık, 10 puan kaybettik” dedi.

"HER MAÇ İÇİN FARKLI STRATEJİ"

Antalyaspor’un koşu mesafesi, hücumda ikili mücadeleler, top geri kazanımı ve başarılı hamle istatistiklerinde ligin en iyi beş takımından biri konumuna ulaştığını da ifade eden Yanal, “Her maçı, şartlarına göre ayrı bir strateji ile oynadık. Futbolda topla oynama süresi, kamuoyuna çok ama çok hatalı anlatılıyor. Ülkemizde bu konu, kaybeden teknik direktörlerin savunması haline geldi. Akıllı oyun ve maç stratejisi bana göre her şeyin üzerinde yer alır” yorumu yaptı.

Genç futbolcular Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik ve Bünyamin Balcı’nın önemli gelişim gösterdiğini, Omar İmeri, Mert Yılmaz ve Ali Emre İyican’ın yanı sıra çok sayıda genci zorlu lig maratonuna hazırladıklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, “Bugüne kadar görev yaptığım tüm takımlarda genç oyuncuları vitrine çıkarmayı hedef edindim. Fraport TAV Antalyaspor’da hedefe doğru ilerlerken, genç futbolcuları da Türk futboluna armağan etmek istiyoruz. Gerçek kalıcı başarı budur” dedi.
İkinci yarıda maç başına en az 1.5 puanı hedeflediklerini, transferin açılması halinde bunun 2 puana yükseleceğini aktaran Yanal, “Dirençli, kazanmaya odaklı ve akılcı futbol oynayan bir ekip konumuna geldik. Mevkisel eksiklerimizi ancak transferin önünü açabilirsek giderebiliriz. İstediğimiz oyuncuları alabilirsek, maç başına 2 puan bandına çıkacağımıza inanıyoruz. Ligin ikinci yarısı için en büyük dileğim ise, her takım için COVID-19’un sona ermesi ve artık maça odaklanmamız” cümlelerine yer verdi.

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