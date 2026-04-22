        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Fenerbahçe Ertan Torunoğulları'dan hakem ve VAR isyanı

        Ertan Torunoğulları'dan hakem ve VAR isyanı

        Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında TÜMOSAN Konyaspor'a uzatma bölümünde penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, VAR'ın aynı hızda kendileri için devreye girmediğini, hakemler ve VAR'dan tüm kulüplerin şikayetçi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 01:20 Güncelleme:
        Ertan Torunoğulları'dan hakem ve VAR isyanı!

        Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasının uzatmalarında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak elenen Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, hakem ve VAR sistemine tepki gösterdi.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın arından basın mensupların açıklamalarda bulunan Torunoğlulları, üzücü bir gece yaşadıklarını belirterek, taraftarlardan özür diledi.

        "PENALTI POZİSYONU BİZİM LEHİMİZE OLSAYDI VAR DEVREYE GİRER MİYDİ?"

        Oyunun büyük bir bölümünde iyi oynamalarına rağmen birçok pozisyondan yararlanamadıklarını ve maçı penaltıyla kaybettiklerini anlatan Torunoğulları, "Konyaspor'u tebrik ediyoruz, iyi mücadele ettiler ve kazandılar. Penaltı pozisyonu bizim lehimize olsaydı VAR devreye girer miydi? Hızlı bir şekilde bir çalışma olur muydu? Lig boyunca bunun gibi birçok pozisyonda puan kaybettik. Yakın zamanda Antalyaspor, Kasımpaşa, Rize maçında. VAR bu kadar hızlı çalışıyorsa bizim için aynı hızda bir çalışmasını görmüyoruz." dedi.

        "GALATASARAY MAÇINDA VAR'DA İKİ KULÜBÜN DE TEMSİLCİLERİ OLSUN"

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Torunoğulları, şunları kaydetti:

        "Derbiyle ilgili federasyona resmi bir yazı yazdık. Özellikle VAR'da iki kulübünde temsilcileri olsun. VAR'daki konuşmaları, görüntüleri, gelen ve gidenleri görmek için hem bizim hem de Galatasaray'ın temsilcileri olsun. Galatasaray bunu kabul edecek mi bekliyoruz. VAR'a eğer temsilci göndermek istiyorsanız iki kulübünde istemesi lazım. Biz başvurumuzu yaptık, federasyondan cevap bekliyoruz."

        Torunoğulları, Çaykur Rizespor maçındaki VAR kayıtları için de TFF'ye resmi başvuru yaptıklarını, hakemlerle VAR arasındaki bütün konuşmaları dinlemek istediklerini anlattı.

        "SIKINTILARI ÇÖZECEK OLAN FEDERASYONDUR"

        Hakemler ve VAR'dan tüm kulüplerin şikayetçi olduğunu ancak bir çözüm üretilmediğini dile getiren Torunoğulları, şu ifadeleri kullandı:

        "Federasyon, 'Hakeme ceza vereceğiz' diyor. Biz şampiyon olmadıktan sonra hakem ceza alsa ne olur, almasa ne olur. Hakemlerden ve VAR'dan herkes şikayetçi. Sadece konuşuyoruz, değişen bir şey olmuyor. Herkes şikayetçiyse demek ki bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı da çözecek olan federasyondur. Hafta sonu bütün kanallarda futbol konuşacağımıza hakemleri, VAR'ı konuşuyoruz. Dünyanın en büyük yıldızlarını da getirseniz, bu hatalar olduğu sürece hiçbir şey olmaz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ben'ce - 19 Nisan 2026 (Çocuğu Şiddete İten Unsurlar Neler?)

        Şiddete meyilli çocuğun "sessiz alarm" sinyalleri. Akran şiddeti tırmanıyor. Şiddeti çözmenin anahtarı ne? Şiddeti neler normalleştiriyor? Çocuklar artık şiddete daha mı meyilli? Çocuğu şiddete iten unsurlar neler? Kadir Kaymakçı, Prof. Dr. Nuran Yıldız ve Ayşe Böhürler'in sunumuyla ekrana gelen 'Be...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ateşkesi uzatacağım"
        "Ateşkesi uzatacağım"
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Gıda hurafeleri avcısı gıdadaki komplo teorilerini anlattı
        Gıda hurafeleri avcısı gıdadaki komplo teorilerini anlattı
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar