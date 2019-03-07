Ertuğrul Akbay, kimdir? Ölüm nedeni nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gazeteci Ertuğrul Akbay bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akbay, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın babasıydı.

ERTUĞRUL AKBAY'IN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Halit Ertuğrul Akbay, kanser tedavisi görüyordu. Gazeteci katıldığı bir televizyon programında kanser hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini anlattı:

Bu ölümcül hastalığı öğrendiğimde nur içinde yatsın Atatürk sevdalı beni ve kardeşlerimi Atatürk sevgisiyle büyüten. Eczacı hacı babamın sözü aklıma geldi. Babam ters bir şey olduğunda;

-Her belada bir hayır vardır, takma kafana oğlum derdi. Bu bela! Hastalık da benim için, bir bakıma hayırlı oldu. Neden mi? Bu hastalığı yenmek için elimden geleni yaptım. Moralimi bozmadım. Aksine, hırslandım. Asla “Pes” etmedim.

8 yıl öncesinden zihin, beden… Ve her yönden de daha güçlü oldum. Sadece bu bela! Ölümcül hastalığa “Dur” demeyi değil yaşlanmaya da nasıl “Dur” deneceğini öğrendim.

ERTUĞRUL AKBAY KİMDİR?

Halit Ertuğrul Akbay, 1939 yılında doğmuştur. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini de tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet spor servisinde başladı. Daha sonra Günaydın'da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı.

Türk basınında “röportaj" deyince akla ilk gelen isimlerden biridir Ertuğrul Akbay. Hollywood starlarından, dünya liderlerine, Kongo‘daki Pigme'lerden, güzellik kraliçelerine kadar “atlatma" röportajlarda hep onun imzası vardır. Celal Bayar‘dan Süleyman Demirel‘e, Bülent Ecevit‘e, Necmettin Erbakan‘a ve Turgut Özal‘a kadar ‘çok özel' röportajlar yaptı.

1985 yılında “Gölge Adam" adında gazete çıkarmaya başladı. 8 Kasım 1989 tarihinde Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı.

2013 yılında yazdığı Yaş 75 Yolun Yarısı adlı kitabı büyük ilgi gördü.