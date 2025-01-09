Ertuğrul Çetin: Kime forma verilirse destek oluyoruz

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ertuğrul Çetin, galibiyeti değerlendirdi.

"KİME FORMA VERİLİYORSA ONA DESTEK OLUYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Çetin, "Kasımpaşa'yı kutluyorum. Takımımı da... Bu sezon ikinci maçım. Pozisyon gelmese bile full konsantrasyon oluyoruz. Pozisyon gereği daha az top geliyor. Böyle devam inşallah. Çok iyi bir ekibiz kaleciler olarak, antrenörler de öyle. Livi, İrfan ya da ben oynadığımda herkes destek oluyor. Hocamız kime formayı verirse biz de onu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.