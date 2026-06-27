Ertuğrul Doğan: Kolpacılığa yol vermeyeceğiz!

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"ÖNE SÜRÜLEN CÜMLELER KESİNLİKLE KULLANILMADI"

Kulüpler Birliği toplantısında geçtiği iddia edilen söz konusu tartışmada, öne sürülen cümleler kesinlikle kullanılmadı ve iddia edilen haberler uzaktan yakından gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tarz iddiaların organize bir şekilde ortaya çıkması çok yanlıştır ve sonraki toplantılarda bu konuyla ilgili gerekli adımlar atılacaktır.

"KOLPACILIĞA YOL VERMEYECEĞİZ"

Bu asılsız konuları gündeme getiren kişi, Kulüpler Birliği WhatsApp grubundan çıkarılacak ve bir daha toplantılara alınmayacaktır. Böyle kolpacılığa yol vermeyeceğiz.

🚨 Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, tartışma haberleri hakkında HT Spor’a özel konuştu!



🗣️ Ertuğrul Doğan: Kulüpler Birliği toplantısında geçtiği iddia edilen söz konusu tartışmada, öne sürülen cümleler kesinlikle kullanılmadı ve iddia edilen haberler uzaktan yakından… https://t.co/49DUfS1hSR pic.twitter.com/CDhJUDFg23 — HT Spor (@HTSpor) June 26, 2026