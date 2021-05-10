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Ertuğrul Sağlam: Süper Lig'e çıkacağız

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "İnşallah önce Altınordu ile oynayacağımız maçları iyi oynayıp, daha sonra da play-off finalinde iyi bir performans ortaya koyarak, Süper Lig'e çıkacağız." dedi

Ertuğrul Sağlam: Süper Lig'e çıkacağız

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazanmanın ve 70 puana ulaşmanın kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Kendileriyle aynı puanı bulunan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un averajla Süper Lig'e çıktığını anımsatan Sağlam, şöyle konuştu:

"Biz de Süper Lig hayalimizi 25 Mayıs'a kadar ertelemek zorunda kaldık. Oyuncularımıza da söyledim. Aldığımız puan 70. Birçok insana göre başarısız görünüyoruz ama ligi şampiyon bitirenle de aynı puandayız. Dolayısıyla başarısızız diyemeyiz. Sadece bugün itibarıyla Süper Lig'e çıkamadık. Ben oyuncularımıza, başkanımıza, yönetimimize ve taraftarımıza sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum. Onlar da inansınlar. Bu takım Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacak."

Yarından itibaren bugünün etkilerini üzerlerinden atacaklarını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"İnşallah önce Altınordu ile oynayacağımız maçları iyi oynayıp, daha sonra da play-off finalinde iyi bir performans ortaya koyarak Süper Lig'e çıkacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Son dönemde futbol adına yaşananları güzel ülkem hak etmiyor. Bu futbol düzeninde, kirlenmiş futbol düzeninde temiz kalabilmek de aslında şampiyonluktan daha değerli. Biz Allah'a şükür bunu yaptık. Tertemiz dürüst bir şekilde maçlarımızı oynadık ve sonunda ortaya çıkan sonuca rıza gösterdik. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreci çok iyi geçirip, Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaracağız. Buna yürekten inanıyorum."

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