Erzurum'da çıkan yangında 8 ev küle döndü
Erzurum'un Pazaryolu ilçesi Konakyeri Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın kısa zamanda etraftaki evlere sıçradı. Yangında 8 ev küle döndü
Giriş: 31.08.2023 - 21:05 Güncelleme: 31.08.2023 - 23:36
Erzurum'un ilçesi Pazaryolu'na bağlı Konakyeri Mahallesi’nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangında 8 ev kullanılamaz hale geldi.
Çatılarda ot yığınlarının bulunması müdahaleyi zorlaştırdı. Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pazaryolu, İspir ve Bayburt itfaiye ekipleri de müdahale etti.