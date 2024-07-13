Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik! Yurt genelinde sıcakların etkisiyle insanlar göl, gölet ya da denize giriyor. Yapılan onca uyarıya rağmen her gün en az 2, 3 acı haberin gelmesinin önüne geçilemiyor. Yürek yakan son acı haber Erzurum'dan geldi. Göle serinlemek için giren 17 yaşındaki Bedirhan Kotan'ın cansız bedenine ulaşıldı

AA / Habertürk Giriş: 13.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:20 facebook

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