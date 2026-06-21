Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Erzurum Havalimanı'nda teknik arıza

        Erzurum Havalimanı'nda teknik arıza: Uçak Trabzon'a indi, yolcular otobüsle taşındı

        Erzurum Havalimanı'nda yaşandığı belirtilen teknik arıza nedeniyle İzmir-Erzurum seferi Trabzon'a yönlendirilirken, Erzurum-İzmir uçuşu da gerçekleştirilemedi. Yüzlerce yolcu saatler süren belirsizlik nedeniyle mağduriyet yaşadı. Trabzon-Erzurum arasında yolcular otobüslerle taşındı.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 02:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Erzurum Havalimanı'nda teknik arıza

        İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Erzurum'a hareket eden SunExpress'e ait yolcu uçağı, Erzurum Havalimanı'nda pist ışıklarında yaşandığı öne sürülen arıza nedeniyle iniş yapamadı ve Trabzon Havalimanı'na yönlendirildi.

        Edinilen bilgilere göre, saat 19.40'ta İzmir'den kalkış yapan ve Erzurum'a sefer yapan uçak, kente ulaşmasının ardından havalimanına iniş yapamadı. Uçakta bulunan yolcuların aktardığına göre kaptan pilot, yaptığı anonsla Erzurum Havalimanı'ndaki pist ışıklarının arızalı olması nedeniyle inişin gerçekleştirilemeyeceğini belirterek, uçağın alternatif havalimanına yönlendirileceğini bildirdi.

        Uçak, Trabzon Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı. Uçakta bulunan 195 yolcu bir süre Trabzon Havalimanı'nda bekletildi.

        Yolculardan Yeşim Sonay ve Murat Alatürk, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, "Saat 19.40'ta İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Erzurum seferine bindik. Erzurum'a ulaştığımızda kaptan pilot, pist ışıklarının arızalı olması nedeniyle iniş yapılamayacağını anons etti. Şu an Trabzon Havalimanı'nda bekliyoruz. Yetkililerin konuya duyarlılık göstermesini bekliyoruz" dedi.

        Öte yandan yolculara, Erzurum'a ulaşımlarının kara yoluyla sağlanacağı bilgisi verildi.

        Aynı saatlerde Erzurum'dan İzmir'e gitmek üzere havalimanında bulunan yolcular da seferin gerçekleştirilememesi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Uçuşun iptal edilmesinin ardından bazı yolcuların otobüslerle Trabzon Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi. Vatandaşlar saatlerce bekledikleri havaalanında görevlilerle tartışarak sorunlarının çözümünü bekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı

         İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karaal'ın kaçırıldığı iddia edilen aracın sokaktan hızla dönüş anları yer aldı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak
        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında
        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında
        Malatya'da baba dehşeti
        Malatya'da baba dehşeti
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        Spreyli gasp!
        Spreyli gasp!
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Rüşvet iddialarına burs savunması
        Rüşvet iddialarına burs savunması
        120 kamerayla hırsız avı
        120 kamerayla hırsız avı
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili