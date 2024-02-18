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        Erzurumspor FK: 1 - Adanaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK, evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 18.02.2024 - 17:00
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        Erzurum FK tek attı üç aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Erzurumspor FK 1-0'lık skorla kazandı.

        Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golü 42. dakikada Mustafa Yumlu attı.

        Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 30'a yükseltti, Adanaspor ise 23 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında Süleyman'ın penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşu direkten döndü. Furkan, önüne düşen topa vurmakta gecikince, savunma pozisyonu uzaklaştırdı.

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        14'üncü dakikada Fernandes'in uzun topuna hareketlenen Rashad Muhammed, Celal Hanalp'ten sıyrıldı ve kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kaldı. Rashad'un vuruşunda Göktuğ topu kornere çeldi.

        27'nci dakikada sol kanattan Furkan'ın ortasını Batuhan kafayla altıpasa indirdi. Bomboş pozisyondaki Süleyman'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.

        42'nci dakikada Celal Hanalp'ın arka direğe yaptığı ortada topu kafayla uzak direğe gönderen Mustafa Yumlu takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

        İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

        46'ncı dakikada Celal Hanalp sol çizgi üzerinden aldığı topla içeriye doğru girdi ve müsait durumdaki Eren Tozlu'yu gördü. Eren Tozlu'nun vuruşunda top az farkla auta çıktı.

        65'inci dakikada Estrella'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren Tozlu, Ahmet'i geçti ama yerde kaldı. Savunma topu kornere gönderdi.

        79'uncu dakikada Furkan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Eren Tozlu'nun yerden sert şutunu kaleci Ahmet kornere çeldi.

        Karşılaşmada başka gol olmayınca Erzurumspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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        STAT: Kazım Karabekir

        HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Selahattin Altay, Haydar Avcı

        ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Süleyman (Dk. 83 Yakup), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Sefa, Batuhan (Dk. 54 Estrella), Özgür (Dk. 64 Roushevel), Furkan (Dk. 83 Alican), Eren Tozlu

        ADANASPOR: Ahmet Said - Feyzi, Fatih Kurucuk, Kubilay, Lukaku (Dk. 70 Oberlin), Diakite (Dk. 70 Ferhat), Mehmet Taş (Dk. 82 Devran), Harun (Dk. 46 Evren), Rashad Muhammed, Ciss (Dk. 46 Dabo), Junior Fernandes

        GOL: Dk.42 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

        SARI KARTLAR: Eren Tozlu, Celal Hanalp (Erzurumspor FK), Fernandes, Evren (Adanaspor)

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