Erzurumspor FK: 1 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında Manisa FK, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Erzurumspor FK, 207 gün sonra ilk kez taraftarının karşısında oynadığı müsabakada Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Seyfettin Ünal, Suat Güz
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 33 Yakup Kırtay), Özgür Sert (Dk. 74 Estrela), Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 90+6 Hüseyin Mevlütoğlu), Rosheuvel, Eren Tozlu, Mustafa Gürkan Varlık (Dk. 33 Sefa Akgün)
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 90+5 Bedirhan Altunbaş), Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Diallo (Dk. 89 Cissokko), Tugay Kaçar, Burak Altıparmak (Dk. 89 Domgjonas), Kerim Frei (Dk. 80 Doğukan Emeksiz), Oğuz Gürbulak, Lima
Goller: Dk. 15 Oğuz Gürbulak, Dk. 63 Burak Altıparmak (Manisa FK), Dk. 51 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 76 Ayberk Karapo, Dk. 90+3 Kaan Kanak (Manisa FK)