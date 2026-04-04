        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Erzurumspor FK: 2 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Erzurumspor FK: 2 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK, evinde Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti. 45+1'de Martin Rodriguez ve 80. dakikada Benhur Keser'in kaydettiği gollerle kazanarak zirvedeki yerini koruyan Erzurumspor FK, puanını 72'ye çıkardı. Iğdır FK ise haftayı 45 puanla tamamladı.

        Giriş: 04.04.2026 - 18:04 Güncelleme:
        Erzurumspor FK liderliğini korudu!

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK ile Iğdır FK, karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Erzurumspor FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+1'de Martin Rodriguez ve 80. dakikada Benhur Keser attı. Konuk ekibin tek golünü ise 10. dakikada Florian Loshaj kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan ve liderliğini sürdüren Erzurumspor FK, puanını 72'ye yükseltti. Iğdır FK ise 45 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, İstanbulspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        JASAT ekiplerince 15 yıllık cinayet dosyası aydınlatıldı

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2011 yılında işlenen Havva Yıldırım cinayetini aydınlattı.

        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Otelde kadın cesedi bulundu
        Otelde kadın cesedi bulundu
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Kaptan formayı giydirdi
