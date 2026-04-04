Erzurumspor FK: 2 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK, evinde Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti. 45+1'de Martin Rodriguez ve 80. dakikada Benhur Keser'in kaydettiği gollerle kazanarak zirvedeki yerini koruyan Erzurumspor FK, puanını 72'ye çıkardı. Iğdır FK ise haftayı 45 puanla tamamladı.
Giriş: 04.04.2026 - 18:04 Güncelleme:
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Erzurumspor FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+1'de Martin Rodriguez ve 80. dakikada Benhur Keser attı. Konuk ekibin tek golünü ise 10. dakikada Florian Loshaj kaydetti.
Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan ve liderliğini sürdüren Erzurumspor FK, puanını 72'ye yükseltti. Iğdır FK ise 45 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, İstanbulspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ