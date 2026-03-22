Esenler Erokspor: 0 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Esenler Erokspor, evinde konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 2-0 yenildi. Bu sonuçla Esenler Erokspor 63 puanda kalırken, Erzurumspor FK 69 puana yükseldi.
Giriş: 22.03.2026 - 21:42 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Esenler Erokspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Esenler Stadyumunda oynanan müsabakayı konuk Erzurumspor 2-0 kazandı.
Erzurumspor'u galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Benhur Keser ve 90+7. dakikada Cheikne Sylla kaydetti.
Ligde son 15 maçının 14'ünü kazanan Erzurumspor puanını 69'a yükselterek liderlik koltuğunu bırakmadı. Esenler Erokspor ise 63 puanda 3. sırada kaldı.
Esenler Erokspor gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Erzurumspor FK ise evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.
