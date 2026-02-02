Esenler Erokspor: 1 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Esenler Erokspor, evinde Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Mame For Faye'nin golüyle galibiyete ulaşan Esenler Erokspor, puanını 43'e yükseltti. Ümraniyespor ise haftayı 27 puanda tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Esenler Erokspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 32. dakikada Mame For Faye attı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Esenler Erokspor, puanını 44'e yükselterek üçüncü sıraya yerleşti. Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Hatayspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, İstanbulspor'u ağırlayacak.