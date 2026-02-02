Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Esenler Erokspor: 1 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Esenler Erokspor, evinde Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Mame For Faye'nin golüyle galibiyete ulaşan Esenler Erokspor, puanını 43'e yükseltti. Ümraniyespor ise haftayı 27 puanda tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 22:05 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esenler Erokspor tek attı üç aldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Esenler Erokspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 32. dakikada Mame For Faye attı.

        Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Esenler Erokspor, puanını 44'e yükselterek üçüncü sıraya yerleşti. Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Hatayspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, İstanbulspor'u ağırlayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?