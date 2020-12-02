Eski Çaykur Rizesporlu hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

Son olarak Ocak 2019'da transfer olduğu Çaykur Rizespor'un formasını giyen Faslı futbolcu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti. İHA'nın haberine göre 31 yaşındaki savunmacı uzun süre önce mide ağrısından dolayı tedavi görmeye bşalamış ve bir daha sahalara dönememişti. Tedavisi İstanbul'da devam eden Abarhoun, mide kanamasından dolayı hayatını kaybetti.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun’a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

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Çaykur Rizespor'a Ocak 2019'da transfer olan Faslı futbolcu bu yaz kulüpten ayrılmıştı. Abarhoun daha önce ülkesinde Moghreb Tetounan, Al Hoceima ve Portekiz'de Moreirense'de top koşturmuştu.