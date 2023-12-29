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        Haberler Spor Futbol İspanya Eski Fenerbahçeli Jailson, Celta Vigo'ya transfer oldu! - Futbol Haberleri

        Eski Fenerbahçeli Jailson, Celta Vigo'ya transfer oldu!

        Fenerbahçe'de 2 sezon top koşturduktan sonra Çin Ligi'ne, oradan da Palmeiras'a transfer olan Jailson, Avrupa'ya geri döndü. Brezilyalı orta saha, İspanya La Liga ekibi Celta Vigo ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:23
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        Eski Fenerbahçeli Celta Vigo'da!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 2 sezon forma giydikten sonra sırasıyla Çin Ligi'ne ve Brezilya'nın Palmeiras takımına transfer olan Jailson, Avrupa futboluna döndü.

        Brezilyalı orta saha oyuncusu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de 63 maçta forma giyerken, 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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