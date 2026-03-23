Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Eski futbolcu ve teknik direktör Çetin Güler hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        Eski futbolcu ve teknik direktör Çetin Güler hayatını kaybetti

        Fenerbahçe'nin eski futbolcularından, A Milli Futbol Takımı'nın da eski antrenörlerinden Çetin Güler, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 22:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çetin Güler hayatını kaybetti

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasında, Güler'in A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Coşkun Özarı'nın yardımcılığını üstlendiği, Ümit Milli Takım'da ise teknik direktörlük yaptığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

        "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın ve Ümit Milli Takımımızın eski antrenörü Çetin Güler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolculuk kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Çetin Güler; Kasımpaşa, Hacettepe ve Gençlerbirliği'nde forma giydikten sonra teknik direktörlüğe adım attı. Ümit Milli Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Güler, 1974-1975 yılları arasında Coşkun Özarı döneminde A Milli Takımımızda yardımcı antrenör olarak çalıştı. Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Kocaelispor, Diyarbakırspor, Altınordu, İskenderunspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Mardinspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yapan Güler, 1990 yılında antrenör eğitimcisi olarak Türkiye Futbol Federasyonu bünyesine katıldı. Çetin Güler, uzun yıllar antrenör eğitim müdürü ve antrenör özlük işleri müdürü olarak Türk futboluna hizmet verdi."

        Çetin Güler'in naaşı, yarın Büyükada Hamidiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Büyükada Tepeköy Mezarlığı'na defnedilecek.

        FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Çetin Güler'in vefatı sebebiyle Fenerbahçe Kulübü de başsağlığı mesajı yayımladı.

        "Eski futbolcularımızdan, Arap Çetin lakaplı Çetin Güler'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik." denilen mesajda, "Sarı-lacivertli forma altında altyapıda ve 1960-1961 sezonunda A takımda forma giyen eski futbolcumuz kariyerinde; Kasımpaşa, Hacettepe ve Gençlerbirliği formaları da giymişti. Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun önemli ismi Çetin Güler'e Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Hayatını kaybetti
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"