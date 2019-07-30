Gözünü santrfor ve 6 numara transferlerine diken Galatasaray'da taraftarlar, Radamel Falcao'yu bekliyor. Yabancı basın, Kolombiyalı yıldızın transferinin son aşamada olduğunu haberleştirirken Galatasaraylıları heyecanlandıran bir paylaşım da Gökhan Zan'dan geldi.

Futbolculuk kariyerine Galatasaray'da nokta koyan, Fatih Terim'in dönmesinin ardından bir süre sarı-kırmızılılarda görev yapan Gökhan Zan, Twitter hesabından "Çilek yakın, meşaleyi yakın! Beşinci yıldız yükleniyor" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen Gökhan Zan'ın bu paylaşımı kısa sürede gündeme otururken bahsedilen 'çileğin' Radamel Falcao olduğu öne sürüldü.