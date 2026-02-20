Eski prens Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson'un şirketleri kapatılıyor

İngiltere, eski prens Andrew'un ülkenin ticaret elçisi olarak görev yaptığı dönemdeki faaliyetlerine ilişkin suistimal şüphesiyle gözaltına alınmasıyla çalkalanırken, bir taraftan da eski eşi Sarah Ferguson'ın şirketlerinin kapanma haberiyle sarsıldı.

Sarah Ferguson'un, cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile yaptığı yazışmaları içeren e-postaların ortaya çıkmaya devam etmesi nedeniyle, 6 şirketinin kapatılması istendi. Bu yazışmalardan birinde, Ferguson, Epstein'ın evinde asistan olarak çalışmak istediğini belirtmişti. Eski York Düşesi, bir başka yazışmasında Epstein'in kendisiyle evlenmesini isterken, bir yazışmada da kızlarını Epstein'in yanına götürmek için Epstein'den uçak paralarını talep etmişti.

İngiltere'de şirketlerin kuruluş ve fesih işlemlerini yürüten Companies House'a bu ay, Ferguson'a ait S. Phoenix Events Limited, Fergie's Farm, La Luna Investments, Solamoon Limited, Philanthrepreneur Limited ve Planet Partners Productions Limited adlı şirketlerin kapatılması için başvuru yapıldığı öğrenildi. Ferguson, altı şirketin tek yöneticisi olarak görünüyor ve hiçbir alacaklıya borcu bulunmuyor. Şirketlerin kapanması için kimin başvuruda bulunduğu henüz açıklanmadı.

REKLAM Companies House'ta yer alan bilgilere göre S. Phoenix Events Limited, halkla ilişkiler ve iletişimle ilgili bir şirket olarak tanımlanırken, Fergie's Farm'ın ise perakende işletmesi olduğu belirtildi. Epstein ile yazışmalarında sık sık parasız kaldığından söz eden Sarah Ferguson'un 16 Mayıs 2010 tarihli bir e-postada; "Ama anlamıyorum, neden beni ev asistanın olarak işe almıyorsun? Ben en yetenekli kişiyim ve paraya çok ihtiyacım var. Lütfen Jeffrey, bunu bir düşün" diye yazdığı ortaya çıkmıştı. Sarah Ferguson ve kızları Prenses Eugenie ile Prenses Beatrice Öte yandan Jeffrey Epstein skandalına adı karıştığı için tüm ünvanlarını kaybeden eski prens Andrew, dün gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde şartlı olarak serbest bırakıldı. Asıl adı Andrew Mountbatten-Windsor olan Andrew, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İngiltere tarihinde bir kraliyet ailesi üyesinin gözaltına alınması emsalsiz bir durum olarak görülürken, polis soruşturma kapsamında İngiltere'nin doğusunda ve Londra'nın batısında bulunan iki mülkte de arama yaptı. Gözaltı, Andrew'un 66'ncı doğum gününe denk geldi.