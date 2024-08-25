Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Eskişehir'de Eti Lifalif 5. Uluslararası Yarı Maraton heyecanı yaşandı - Diğer Haberleri

        Eskişehir'de Eti Lifalif 5. Uluslararası Yarı Maraton heyecanı yaşandı

        "ETi Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" bu yıl büyük bir heyecana sahne oldu. Binlerce yerli ve yabancı sporcunun Eskişehir'in cadde ve sokaklarını keşfettiği yarışta, madalya mücadelesinin yanı sıra ortaya renkli görüntüler de çıktı. Yarı maraton heyecanının startını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Uluslararası Yarı Maraton heyecanı yaşandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüçEvent Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen ve 2 gün süren “ETi Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali”, yarı maraton koşusu ile tamamlandı.

        24 ve 25 Ağustos’ta gerçekleşen ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 3 bin amatör ve profesyonel sporcunun katıldığı ETi Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu’nun 21K ve 10K yarışlarının startı, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’ndan verildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve protokol üyelerinin startı ile başlayan yarışlar büyük heyecana sahne oldu.

        Eskişehir kent merkezinde başta tarihi Odunpazarı bölgesi olmak üzere şehrin cadde ve sokaklarının güzelliklerini ortaya çıkaran yarışlar sırasında vatandaşlar da alkışlarla sporculara destek verdi. Sporseverler telefon ve fotoğraf makinaları ile bu anı ölümsüzleştirdiler.

        Şehrin sokaklarında zirveye çıkan maraton heyecanı, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda tamamlandı. 21K ve 10K yarışlarında derece yapan sporculara madalya ve para ödülünün yanı sıra çeşitli ödüller verildi.

        REKLAM

        Düzenlenen ödül töreninde sporcuları gösterdikleri performans sebebiyle kutlayan Başkan Ünlüce, “Böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Spora gönül vermiş vatandaşlarımızın Eskişehir’de olması bizleri onurlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Konuşmaların ardından 21K ve 10K yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve protokol üyeleri tarafından verildi. Ayrıca yaş kategorilerine göre 35 ila 75+ yaş sporculardan dereceye girenler de ödüllerini aldılar.

        3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu sonuçları şu şekilde oluştu:

        10K KOŞUSU:

        Erkekler: 1- Ali Şimşek, 2- Şemsettin Kaya, 3- Muhittin Gürhan

        Kadınlar: 1- Burcu Aktaş, 2- Elif Gökçe Avcı Ataman, 3- Nevin Şahin

        21K KOŞUSU:

        Erkekler: 1- Fetene Regasa, 2- Selim Seven, 3- Sinan Kosay

        Kadınlar: 1- Duygu Turgut Boran, 2- Yuka Akamatsu, 3- Fatma Begüm Çagırgan

        10K PARALİMPİK ÜST:

        1-Kadir Mutluoğlu

        10K PARALİMPİK ALT:

        1-Cihan Babir, 2- Burak Tetik, 3- Orhan Yılan, 4- Alper Geçer

        10K PARALİMPİK DİĞER:

        1-Orkun Kayıf, 2- Mehmet Ali Köroğlu, 3- Yusuf Kızak

        10K PARALİMPİK İŞİTME:

        1-Osman Yekta, 2- Cengiz Sevim, 3- Tamer Taslak, 4- Mustafa Demirhan, 5- Nigün Tuğ, 6- Nalan Kaygın

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        MSB Paylaştı! Terör örgütüne ait maket uçaklar düşürüldü
        MSB Paylaştı! Terör örgütüne ait maket uçaklar düşürüldü
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı
        Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        ABD'den İsrail'e destek
        ABD'den İsrail'e destek
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor