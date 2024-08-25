Eskişehir'de Eti Lifalif 5. Uluslararası Yarı Maraton heyecanı yaşandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüçEvent Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen ve 2 gün süren “ETi Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali”, yarı maraton koşusu ile tamamlandı.

24 ve 25 Ağustos’ta gerçekleşen ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 3 bin amatör ve profesyonel sporcunun katıldığı ETi Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu’nun 21K ve 10K yarışlarının startı, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’ndan verildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve protokol üyelerinin startı ile başlayan yarışlar büyük heyecana sahne oldu.

Eskişehir kent merkezinde başta tarihi Odunpazarı bölgesi olmak üzere şehrin cadde ve sokaklarının güzelliklerini ortaya çıkaran yarışlar sırasında vatandaşlar da alkışlarla sporculara destek verdi. Sporseverler telefon ve fotoğraf makinaları ile bu anı ölümsüzleştirdiler.

Şehrin sokaklarında zirveye çıkan maraton heyecanı, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda tamamlandı. 21K ve 10K yarışlarında derece yapan sporculara madalya ve para ödülünün yanı sıra çeşitli ödüller verildi.

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Düzenlenen ödül töreninde sporcuları gösterdikleri performans sebebiyle kutlayan Başkan Ünlüce, “Böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Spora gönül vermiş vatandaşlarımızın Eskişehir’de olması bizleri onurlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Konuşmaların ardından 21K ve 10K yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve protokol üyeleri tarafından verildi. Ayrıca yaş kategorilerine göre 35 ila 75+ yaş sporculardan dereceye girenler de ödüllerini aldılar.