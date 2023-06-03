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Haberler Gündem Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki sel felaketinde 3 ev yıkıldı, çok sayıda hayvan öldü - En Son Haberler
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Eskişehir'deki sel felaketinde 3 ev yıkıldı, çok sayıda hayvan öldü

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen sel felaketinde Çatören Mahallesi'nde 3 ev yıkıldı. Ölen ya da yaralının olmadığı mahallede çok sayıda hayvan öldü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki sel felaketinde 3 ev yıkıldı, çok sayıda hayvan öldü - En Son Haberler
DHA

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, 5 mahallede sele neden oldu. Çatören Mahallesi’nde kullanılmayan 3 ev yıkılırken, ilçede yaklaşık 10 bin dekarlık ekili arazi sular altında kaldı. Meteoroloji verilerine göre iki günde metrekareye 77 kilogram yağış düşerken, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Köprülerden, yol üstlerinden su geçişleri var. Buradan akan sel Sancar üzerinden derelere karışıyor. Orada da yerleşim yerlerini tehdit ediyor dedi.


Seyitgazi ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli sağanak, günlük yaşamı felç etti. Metrekareye bugün 20 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü 13 bin nüfuslu ilçeye bağlı Yarbasan, Çatören, Şükranlı, Sancar ve Sarıcailyas mahallelerinde sağanak yağışların ardından sel meydana geldi. Mahalleye giden iki karayolunda sel suları yolun üzerinden aktığı için yol trafiğe kapatıldı. Özellikle Çatören Mahallesi’nde etkili olan sağanağın ardından yüksek tepelerden akan sular ve derelerin taşması sonucu mahallenin ortasından akan sel suları 3 kullanılmayan evin yıkılmasına neden oldu


'SON GÜNLERDE YOĞUN YAĞIŞLAR ALIYORUZ'

Seyitgazi İlçe Belediye Başkanı Uğur Tepe, sel sularının 5 mahallede etkisini gösterdiğini ifade ederek, Son günlerde yoğun yağışlar alıyoruz. Özellikle ilçemizin Sarıcailyas, Sancar, Çatören ve Yarbasan Mahallesi’nde bugün metrekareye 20 kilogram civarında yağışın düşmesiyle Derelerimizden çok fazla sel akışı meydana geldi. Buralarda özellikle bazı hemşehrilerimizi mahsur kaldığını gördük. Onları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyoruz. Ardından hayvan teleflerimizde oldu. Şu anda Sarıcailyas bölgesindeyiz, çok yoğun bir sel akışı var. Köprülerden, yol üstlerinden su geçişleri var. Buradan akan sel Sancar üzerinden derelere karışıyor. Orada da yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Çatören Mahallesi’nde de dere ağzında bulunan yerlerde yoğun sel akışıyla vatandaşlarımız mağdur oldu. Yarbasan’da da aynı şekilde baraj kenarında yoğun mağduriyet yaşanıyor. Bütün iş makinelerimiz, büyük belediyemiz, Devlet Su İşleri ve diğer müdürlüklerimizin desteğiyle bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sağanağın etkili olduğu mahallelerde Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı ve AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın ve AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar, mahallede incelemelerde bulundu. Eskişehir Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü de bölgede temizlik çalışmalarına destek verdi.

'SEL ÖNÜNE NE KATTIYSA GÖTÜRDÜ'

Çatören Mahallesi’nde oturan Zihni Yıldırım, sel sularının önüne kattığı her şeyi alıp götürdüğünü belirterek, İki gündür çok yoğun bir yağış var. Yüksekteki çok tarım arazisi hasar gördü. İki gün boyunca süren yağış bugün bizim mahallemizi etkiledi. İki dere arasına kurulmuş mahallemizde şu anda 3 evimiz yıkıldı. Çok şükür ki can kaybımız yok. Mahallenin altında bulunan bütün tarım arazileri şu anda yok diyebilirim. Mahallenin ortasından geçen bu su yoktu, kurak bir köyde sağanak yağmurun ardından mahallenin ortasından dereye gibi su akmaya başladı. Şimdiye kadar buralarda görülmemiş bir sel yaşadık. Burada sel önünde ne varsa alıp götürdü şeklinde konuştu.


'10 BİN DEKAR ARAZİ SULAR ALTINDA'

Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden de sağanakların ardından ekili alanların sular altında kaldığını söyledi. Bölgede buğday, arpa ve mısır gibi hububat ürünlerinin çoğunlukla ekildiğini ifade eden Erden, Sel suları ilçemizde yaklaşık 10 bin dekarlık alanda etkili oldu ve zarara yol açtı dedi.

METREKAREYE 77 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre iki günde Seyitgazi ilçesinde metrekareye 77 kilogram yağış düşerken, bugün ve yarın da kuvvetli sağanak bekleniyor. Kaymakamlık ve AFAD, ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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