Eskişehir Stadyumu'nun yeni ismi belli oldu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Stadyumu isminin Eskişehirspor ve Millî Takımın efsane futbolcusu Prof. Dr. Fethi Heper’in ismiyle taçlandırıldığını açıkladı.

Milletvekili Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Hemşehrilerimiz, Eskişehir Stadyumu’nun yeni ismiyle ilgili süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle neticelendirilmiş bulunmaktadır. Stadyumumuzun yeni ismi, Eskişehir’in yetiştirdiği kıymetli aydınlardan biri olan, Eskişehirspor ve Millî Takımımızın efsane futbolcusu, akademisyen kimliğiyle tüm yaşamını kentimize adamış değerli hemşehrimiz Prof. Dr. Fethi Heper’in ismiyle taçlandırılmıştır. Bu anlamlı kararın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Prof. Dr. Fethi Heper’i sevgi ve saygıyla anıyoruz." diye belirtti.