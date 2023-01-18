Espor tüm dünyada giderek daha popüler hale gelse de geçen yıl oyun turnuvalarında dağıtılan toplam ödüllerde düşüş yaşandı. 2022 yılında espor turnuvalarında toplam dağıtılan ödül 224 milyon 214 bin dolar oldu.

Espor istatistikleri platformu Esports Earnings'de yer alan verilere göre turnuvalarda dağıtılan ödüller geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9.3 azaldı. Bu düşüşte düzenlenen turnuva sayısının 5.588'den 4.394'e gerilemesi etkili oldu. Toplam dağıtılan ödül miktarında düşüş kaydedilse de turnuva başına dağıtılan ödül bu sebeple 44 bin 235 dolardan 51 bin 27 dolara çıktı.

Espor turnuvalarında son 10 yılda dağıtılan ödül miktarları:

Yıl Toplam ödül (milyon $) 2012 14,5 2013 22,8 2014 38,1 2015 67,8 2016 99,4 2017 119,8 2018 170,2 2019 251,9 2020 141,6 2021 247,2 2022 224,2

ÇİN AÇIK ARA LİDER

2022 yılında turnuvalarda en çok ödül kazanan ülke Çin oldu. 1.707 Çinli espor oyuncusu toplamda 45.2 milyon dolar ödül kazandı. Bu ülkeyi 28.5 milyon dolarla ABD, 11.8 milyon dolarla Güney Kore ve 10.5 milyon dolarla Brezilya takip etti.

2022'de turnuvalarda dağıtılan ödüllerin ülkelere göre dağılımı (ilk 30):

Sıra Ülke Sporcu sayısı Toplam ödül (milyon dolar) 1 Çin 1707 45,2 2 ABD 3665 28,5 3 Güney Kore 987 11,8 4 Brezilya 1364 10,5 5 Rusya 715 9,3 6 Almanya 883 6,4 7 Tayland 668 6,2 8 Japonya 728 6,1 9 Danimarka 276 6 10 İngiltere 832 5,4 11 Fransa 946 4,9 12 Kanada 575 4,5 13 Vietnam 734 4,4 14 İsveç 337 3,6 15 Endonezya 714 3,4 16 Tayvan 374 3,3 17 Avustralya 643 2,9 18 Filipinler 444 2,9 19 Ukrayna 211 2,8 20 Polonya 432 2,8 21 S. Arabistan 209 2,7 22 Peru 156 2,3 23 Malezya 470 2,2 24 İsrail 34 2,1 25 Slovakya 95 2 26 K. Makedonya 30 1,9 27 Türkiye 434 1,8 28 Hollanda 305 1,8 29 Hindistan 304 1,7 30 İspanya 310 1,5

TÜRKLER 1.8 MİLYON DOLAR KAZANDI

Türkiye'den ise 434 sporcu 2022 yılında toplam 1.8 milyon dolar ödül kazandı. Bu sonuçla Türkiye 2022'de turnuvalarda en çok ödül kazanan 27. ülke oldu. 2021 yılında ise Türk oyuncular 2.4 milyon dolar ödül kazanmış, Türkiye ülkeler sıralamasında 23. olmuştu. Yani geçen yıl 4 sıra gerileme yaşandı.

PUBG MOBILE'DAN 1.4 MİLYON TL

2022'de turnuvalarda en fazla ödül kazanan Türk oyuncu SylaS ismiyle bilinen Berkin Çetin oldu. Berkin Çetin toplamda 1 yılda 76 bin 150 bin dolar yani bugünkü kurla yaklaşık 1.4 milyon TL kazandı. Çetin bu parayı PUBG Mobile turnuvalarında kazandı.

Berke Çetin bugüne kadar 16 turnuvadan toplam 236 bin 785 dolar yani yaklaşık 4.4 milyon TL kazandı.

Geçen yıl 75 bin 150 dolarla en fazla kazanan ikinci Türk oyuncu olan Taha Ünlü (Calse) de yine gelirini PUBG Mobile turnuvalarından elde etti. Üçüncü sıradaki Halil Berke Öztürk (Knight) ise Arena of Valor turnuvalarından 2022'de 50.000 dolar ödül topladı.

2022'de en çok kazanan Türk oyuncular:

Sıra İsim Kazanç ($) 1 Berkin Çetin (SylaS) 76.150 2 Taha Ünlü (Calse) 75.150 3 Halil Berke Öztürk (Knight) 50.000 4 Talha Mustafa Alan (Lost) 50.000 5 Yiğit Bozoğlu (Snape) 50.000 6 Anıl Güven (RipSevinnn) 43.650 7 Emre Karasoy (Timber) 43.600 8 Mehmet Akif Kastal (RayZ) 41.312 9 Faruk Hamsici (HamsiG) 39.150 10 Emir Beder (Alfajer) 35.076

2023'TE ŞU ANA KADAR ZİRVEDE

Geçen yıl 4 sıra gerileyen Türkiye 2023'e ise hızlı başladı. 18 Ocak itibarıyla Türkiye'den 17 oyuncu bu yıl toplamda 741 bin 500 dolar ödül kazandı. Bu kazançla Türkiye dünyada en çok ödül toplayan ülke oldu. Türkiye'yi 547 bin 618 dolarla Brezilya ve 464 bin 99 dolarla Tayland takip etti.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR

Türkiye'nin yılın ilk haftalarında zirveye oturmasını sağlayan ise S2G Esports takımının Dünya PUBG şampiyonluğunu kazanması oldu. Berkin Çetin, Taha Ünlü, Mehmet Akif Kastal ve Faruk Hamsici'den oluşan S2G Esports 8 Ocak'ta biten turnuvada tarihi bir başarı elde ettiler. Bu turnuvadan her biri 130 bin 250'şer dolar kazandı.

— Habertürk TV (@HaberturkTV) January 14, 2023

EN ÇOK ÖDÜL DOTA 2'DE DAĞITILDI

Türkiye PUBG'de tarihi bir başarı elde etse de geçen yıl en çok ödül dağıtılan oyun Dota 2 oldu. 2022'de 116 Dota 2 turnuvasında toplam 32.8 milyon dolar ödül dağıtıldı. Dota 2'yi 32.7 milyon dolarla Arena of Valor ve 23.4 milyon dolarla PUNG Mobile takip etti. Fortnite turnuvalarında ise 16.3 milyon dolar ödül dağıtıldı.

Sıra Oyun Toplam ödül ($) Oyuncu sayısı Turnuva sayısı 1 Dota 2 32,845,943 1045 116 2 Arena of Valor 32,730,758 751 122 3 PUBG Mobile 23,427,487 1618 75 4 Fortnite 16,350,700 1032 175 5 Counter-Strike:

Global Offensive 16,174,376 2554 388 6 League of Legends:

Wild Rift 13,683,820 747 122 7 Rocket League 9,421,167 1687 438 8 PLAYERUNKNOWN’S

BATTLEGROUNDS 8,420,535 785 63 9 Rainbow Six Siege 8,039,806 650 71 10 League of Legends 7,714,099 1185 65 11 Apex Legends 6,329,364 916 161 12 VALORANT 6,208,203 1687 143 13 Free Fire 5,892,690 504 19 14 Call of Duty: Vanguard 5,678,500 181 67 15 Overwatch 2 5,516,513 478 26 16 Naraka: Bladepoint 2,828,130 124 10 17 Call of Duty: Mobile 2,700,994 153 9 18 CrossFire 2,649,328 158 6 19 Hearthstone 2,537,924 521 35 20 Halo Infinite 2,497,155 120 22