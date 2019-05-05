Espor tüm dünyada olduğu gibi her geçen gün Türkiye’de de daha popüler hale geliyor. Yılın ilk 4 ayında dünya genelinde espor turnuvalarında geçen yılın ilk 4 ayına paralel bir şekilde toplam 32 milyon 767 bin dolar ödül dağıtıldı. uluslararası turnuvalarda 1753 oyuncuyla en fazla oyuncuya sahip ABD kazanılan ödül sıralamasında ilk sırada yer aldı. 4 milyon 710 bin dolar ödül kazanan ABD’lileri 3 milyon 385 bin dolarla Güney Koreliler izledi. Çinliler yılın ilk 4 ayında espor turnuvalarından 2 milyon 961 bin dolar kazanırken bu ülkeyi 1 milyon 546 bin dolarla Rusya, ve 1 milyon 429 bin dolarla Danimarka takip etti.

TÜRKİYE 35. SIRADA

Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre Türkiye’den ise toplam 60 oyuncu yılın ilk 4 ayında turnuvalarda 107 bin 976 dolar yani bugünkü kurla yaklaşık 644 bin lira kazandı. Türkiye bu kazançla ülkeler sıralamasında 35. sırada yer aldı. Türk oyuncular geçtiğimiz yılın toplamında 1 milyon 209 bin dolar kazanmış, bu sonuçla Türkiye kazanç bakımından dünyada 22. sırada yer almıştı. Türkiye’de 2019’un ilk 4 ayında en çok para ödülü kazanan oyuncu turnuvalarda wtcNN ismiyle boy gösteren Ferit Karakaya oldu.

APEX LEGENDS’DAN GELDİ

2019 yılında 18 bin 33 dolar kazanan 1993 doğumlu Karakaya, 2019 sonuçlarıyla beraber, bugüne kadar turnuvalardan 32 bin dolar kazanmış oldu. Karakaya’nın bu yılki kazancının 11 bin 716 doları Apex Legends turnuvalarından geldi. Kazanç bakımından 2019 yılında ikinci sırada yer alan Türk oyuncu ise Mithrain ismiyle tanınan Cem Karakoç oldu. Karakoç bu yılın ilk 4 ayında turnuvalardan 16 bin 733 dolar kazanırken bugüne kadarki toplam espor kazancı 36 bin 233 dolara ulaştı. Karakoç’un bu yılki kazancı da Apex Legends turnuvalarından geldi. Dört aylık kazançlara bakıldığında Batu Bozkan da 16 bin 733 dolarlık kazancıyla ikinci sırayı Karakoç’la paylaştı.

DÖRTKARDEŞ 200 BİN DOLARA YAKLAŞTI

2019 yılında kazanç bakımından Xantares ismiyle tanınan Can Dörtkardeş 8 bin 850 dolarla dördüncü sırada yer alıyor. Dörtkardeş bu yıl dördüncü sırada yer alsa da bugüne kadar espor turnuvalarından en çok para kazanan oyuncu unvanının sahibi. Kazancının tamamını Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) turnuvalarından elde eden Dörtkardeş son 6 yılda espordan 71 turnuvada 197 bin dolar yani bugünkü kurla 1 milyon 174 bin dolar kazandı. Bu paranın 106 bin dolarını geçtiğimiz yıl kazanmıştı.

FORTNITE İLK SIRAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl Dota 2 turnuvalarında toplam 41 milyon 408 bin dolar, CS:GO turnuvalarında 22 bin 657 bin dolar, Fortnite turnuvalarında ise 20 milyon 55 bin dolarlık ödül dağıtılmıştı. Bu yılın ilk 4 ayında dağıtılan ödül miktarı bakımından bu üçlü yine zirvede yer alsa da sıralamada değişiklik oldu. 2019’da popülaritesi her geçen gün artan Fortnite 5 milyon 542 bin dolarlık toplam ödülle şimdilik ilk sıraya yerleşti. CS:GO turnuvalarında bu yıl 5 milyon 444 bin dolar dağıtılırken, Dota 2 turnuvalarındaki toplam ödül miktarı 5 milyon 261 bin dolar oldu.

EN FAZLA PARA 22 YAŞINDA KAZANILIYOR

Sıkı oyuncuların bildiği gibi oyunlardaki el çabukluğu ve refleks yaşla beraber kayboluyor. Neredeyse bütün sporlarda, sporcuların kariyeri 40’ına gelmeden biter ama esporda zaman daha da acımasız davranıyor. Bugüne kadar dünyada esporda para ödülü kazanan yaş gruplarına bakıldığında en fazla kazancın 22 yaşında kazanıldığı görülüyor. Bugüne kadar 22 yaşındaki oyuncular toplam 42 milyon 12 bin dolar kazanmış durumda. Bunu sırayla 20, 24, 21 ve 23 yaşındaki oyuncular takip ediyor. Yani espor kariyerinde büyük ödüller 25 yaşından önce kazanılıyor.