'Bu hayatta beni en çok sevenleri kaybettim!' 0:00 / 0:00

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Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Öztekin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Eşinin acısıyla sarsılan Esra Kazancıbaşı, Rasim Öztekin yaşamını yitirdikten 7 ay sonra da köpekleri Diego'yu kaybetmişti. Kazancıbaşı, 2022'ye sayılı saatler kala 2021 yılına veda ederken Instagram'dan duygusal bir paylaşımda bulundu.

"2021 BÜYÜK BİR SINAV SENESİYDİ"

Eşi ve köpekleriyle çekildiği fotoğrafları yayınlayan Esra Kazancıbaşı, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

2021 büyük bir sınav senesiydi benim için. İçim titreyerek sevdiklerimi, bu hayatta beni en çok sevenleri kaybettim; Aşkımı ve oğlumu.

"BANA BÜYÜK ACI YAŞATARAK MELEK OLDULAR"

Sevdiğim adamı kaybetmek ve yalnız kalmak en çok korktuğum şeydi. Önce Rasim'im, sonra oğlum Diego, bana büyük acı yaşatarak melek oldular.

İçim çok yandı, çok ağladım, sabahlara kadar uyku tutmadı, çok düşündüm. Çaresiz bir özlemle yaşamaya çabaladım. Yüreğimin derinliklerindeki sızı 50'li yaşlarda da aşk acısı çekilebileceğini öğretti bana.

"HAYALLERİMİ KAYBETTİM!"

2021'de en korktuğum şeyler başıma geldi. Üçümüzün uyuduğu yatak odasında yalnızlığın ve özlemin ayazında ruhum üşüdü. Hayallerimi, rotamı, amacımı kaybettim! Kolum kanadım kırıldı sanki. 2021'de korka korka hiçbir şeyden korkmamak gerektiğini öğrendim.