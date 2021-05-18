Reuters

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan atıkların ithalat denetimi tebliğinde yapılan değişiklik uyarınca, etilen polimer atık ithalatına yasak geldi.

Yapılan değişiklik ile etilen polimer "ithalatı uygunluk denetimine tabi atıklar" listesinden çıkartılarak, "ithalatı yasak diğer atıklar" listesine dahil edildi.

Buna göre, çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş bu kapsamdaki atık ithalatı, bugün itibarıyla 45 gün süreyle değişiklik öncesi hükümler doğrultusunda sonuçlandırılacak.