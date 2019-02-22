Etiya dijital dönüşüm çözümleri ile Barcelona’da!

İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC) 25-28 Şubat tarihleri arasında dünyanın en önde gelen teknoloji liderlerini bir araya getirecek. ‘’Akıllı Bağlantılar’’ konseptinin ön plana çıkacağı kongreye katılan Türkiye’nin yerli yazılım şirketi Etiya, yapay zeka destekli ürünlerinin yanı sıra işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandıran yenilikçi stratejilerini de katılımcılarla buluşturacak.

2018’in son aylarında, Kanada’nın ilk yüzde 100 dijital mobil ve internet servisi olan Fizz’in hayata geçmesine yardımcı olan Etiya; bu projede sunduğu çözümleri 5F61 numaralı standında paylaşacak.

Dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliğinde yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, ‘’ Dünyanın önde gelen şirketlerine dijital dönüşüm yolculuklarında nasıl katma değer sağladığımızı anlatabileceğimiz bu etkinlikte yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni dijital ekonomide, hem şirketlere rekabet avantajı kazandıran ürünler geliştiren hem de şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında stratejik destek sağlayan bir teknoloji ortağıyız. Türkiye’de üretip dünyaya yazılım ihracatı yapıyoruz. Mobil Dünya Kongresi gibi yeni teknolojileri iş dünyası ile buluşturan önemli etkinliklere katılarak global firmalara ürünlerimizi deneyimleterek tanıtmayı hedefliyoruz’’ dedi.