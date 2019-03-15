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Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!

Giriş: 15.03.2019 - 10:19 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Dolar ve euro'daki artış, yurtdışı seyahat planlarını suya düşürüyor. Farklı ülkeler görmek isteyenler, euro ve dolar kullanmadan gidebilecekleri yerler arıyor. Peki euro ve dolar olmadan yurtdışına çıkmak mümkün mü? İşte dolar ve euro kullanmadan gezebileceğiniz bütçe dostu ülkeler!

  • 1Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    ASYA ÜLKELERİ

    Her ne kadar uçak bileti pahalı olsa da vizesiz gidilebilmesi ve uygun fiyatlı olması Asya ülkelerini cazip hale getiriyor.

  • 2Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    Filipinler, Malezya, Tayland ve daha pek çok ülkede eğlenceyi de, alışverişi de sanatı da bulabileceksiniz. Fotoğraftaki turkuaz rengindeki deniz ise Tayland'a bağlı Phi Phi Adaları...

  • 3Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    GÜRCİSTAN 

    Karadeniz’in doğu kıyısında yer alan Gürcistan, Karadeniz turuna çıkanların uğradıkları ülkelerin başında geliyor. Gürcistan'da kışlar çetin geçiyor. Dolayısıyla ülkeyi gezmek istiyorsanız bahar ve yaz aylarını tercih etmelisiniz. Gürcistan’ın artık kimlikle seyahat edilebilen bir ülke olması nedeniyle Türk ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor

     

  • 4Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    Şehri gezmeyi cazip kılan detay ise ekonomik oluşu. Gürcistan para birimi olarak lari'yi kullanıyor. 1 lari ise yaklaşık 2 liraya denk geliyor.

  • 5Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    AZERBAYCAN

    2000'li yıllardan itibaren gelişmeye başlayan, Azarbeycan, tarihi yapılarıyla Avrupa şehirlerinden farksız...

  • 6Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    Hem vizesiz gidilebilen, hem de içten insanlarıyla sevilen Azerbaycan'ın başkenti Bakü uygun fiyatıyla da cazip bir şehir. Azerbaycan'ın para birimi manat. 1 manatı ortalama 3 lira olarak düşünebilirsiniz. 

  • 7Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    SIRBİSTAN

    Türkiye'ye konum itibariyle yakın olan Sırbistan uçak biletleriyle de bütçenizi yormayacak. Birbirinden göz alıcı doğal güzellikleri ve Slav mimarisi ile Sırbistan görülmesi gereken ülkeler arasında yer alıyor. 

  • 8Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    Ülkede Sırp dinarının kullanılması ve gündelik masrafların ucuzluğu Sırbistan'ı cazip kılıyor. Mutfağıyla damak tadımıza uygun olan Sırbistan'da 2-3 euro'ya mükemmel yemekler yiyebilirsiniz. Ayrıca uygun fiyatlı otel ve pansiyonlarda konaklayabilirsiniz.

  • 9Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    ROMANYA 

    Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle Romanya, tatil planlarınızda mutlaka olması gereken ülkelerden. Avrupa Birliği ülkelerinden olmasına rağmen Romanya'da euro kullanılmıyor. Romanya'nın para birimi Rumen leyi...

  • 10Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    Bir Rumen leyi'nin de yaklaşık olarak 1.30 liraya karşılık geliyor. Yani burada bütçe dostu ve keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Yeme-içmenin ucuz olduğu Romanya ülkemizden pek çok ziyaretçiyi de kabul ediyor. 

  • 11Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    MACARİSTAN

    Macaristan da Avrupa Birliği içerisinde yer almasına rağmen euro'yu kullanmıyor. Macaristan'ın para birimi Macar forintini. 1 Macar forintinin de 0,020 Türk lirasına karşılık geldiği söylenebilir.

  • 12Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    Tarihi güzellikleriyle çeken Macaristan'ı, Avrupa'nın ucuz ülkelerinden biri olduğu için mutlaka düşünmelisiniz.

  • 13Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
    13|25

    RUSYA

    Yaklaşık 145 milyon kişinin yaşadığı tarihi ve turistik açıdan Avrupa'nın ve dünyanın önemli ülkelerinden biri olan Rusya uygun fiyatlı ülkelerden sayılabilir. Rusya'nın para birimi olarak Rus rublesi kullanılıyor. 1 Rus rublesinin karşılığı ise 0,084 Türk lirası...

  • 14Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    UKRAYNA 

    Son günlerde Türk turistlerin uğrak yeri olan, el yakmayan fiyatlarıyla seyahate cesaretlendiren, vizesiz girişiyle akla estiğinde gidilebilen Ukrayna, oldukça cazip bir yer olarak göze çarpıyor. 

  • 15Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    Ukrayna içerisinde para birimi olarak grivna kullanılır. 200 grivna da yaklaşık olarak 40 liraya karşılık geliyor. Yani burada çok uygun fiyatlarla kaliteli yemekler yiyebilir, güzel otellerde konaklayabilirsiniz. 

  • 16Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    ÇEK CUMHURİYETİ

    Avrupa Birliği ülkeleri arasında yer alan Çek Cumhuriyeti, vize istese de para birimi olarak euro kullanmıyor. Çekya'da Çek korunası para birimi olarak geçiyor. 

  • 17Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
    17|25

    5 Çek korunası da 1.21 liraya karşılık geliyor. Mimari özellikleriyle dikkat çeken ülkedeki ulaşım kolaylığı da seyahati önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Eğer tarihe merakınız varsa ve "1 euro kaç TL ediyor?" düşüncesiyle tatil yapmak istemezseniz Çekya'ya bakmalısınız. 

  • 18Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
    18|25

    POLONYA

    Doğu Avrupa'nın en güzel ülkelerinden birisi sayılan Polonya, muhteşem güzellikleriyle öne çıkıyor. Milli parkları, doğası ve tarihi yapılarıyla iyaretçilerini büyüleyen Polonya'nın her köşesinde farklı güzelikler bulabilirsiniz. 

  • 19Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
    19|25

    Polonya'nın para birimi olan zloty, buranın cazibe merkezi olmasını sağlıyor. 1 zloty 1.44 TL'ye tekabül ediyor.  

  • 20Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    BULGARİSTAN

    Uzun süre Osmanlı'ya bağlı kalan ve Türkiye'ye mesafe olarak oldukça yakın konumlanan Bulgaristan, hafta sonu kaçamağı yapmak için harika bir alternatif. 

  • 21Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    Böylelikle hem Avrupa keşfine başlamış olacak hem de bunu kapı komşunuza geçmek kadar kolayca yapacaksınız. Bulgaristan da diğer ülkeler gibi euro yerine kendi para birimi olan lev'i kullanıyor.

  • 22Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
    22|25

    BOSNA HERSEK

    Balkanların incisi Bosna hem yurtdışı gezilerine yeni yeni başlayanlar hem de uygun fiyatla tatil yapmak isteyenler için ideal.

  • 23Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    Osmanlı mimarisinden izler taşıyan kentte hayatınızın en lezzetli Boşnak böreklerini yiyebilirsiniz!  Ülke Bosna-Hersek değiştirilebilir markını kullanıyor. 

  • 24Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ

    Güney Amerika ülkeleri hem vizesiz gidilebilmesi hem de kendi para birimlerini kullanması nedeniyle tercih ediliyor. Ekvator para birimi olarak ABD doları kullanıyor ancak Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Paraguay, Peru gibi ülkelere giderek, az bütçeyle eşsiz yerler görebilirsiniz. 

  • 25Euro ve dolar kullanmadan gezebileceğiniz ülkeler!
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    1 Arjantin pezosu 0.13 TL, 1 Bolivya bolivyanosu 079 TL, 1 Brezilya reali 1.42 TL, 1 Kolombiya pesosu 0.0017 TL, 1 Paraguay guaranísi 0.00090 TL ve son olarak Peru para birimi olan 1 Nuevo Sol 1.66 TL ediyor. Ayrıca Karayiplerde bir ada ülkesi olan Küba'ya da ucuza seyahat edebilirsiniz. 

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