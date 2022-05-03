Bursaspor son 16 turunda Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı saf dışı bırakırken, çeyrek finalde ise Cedevita Olimpija'yı 83-85'le elemeyi başarmıştı. ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde ise Furitti Bursaspor deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale yükseldi. Peki, Eurocup final 2022 ne zaman? Eurocup Bursaspor final rakibi kim, maç ne zaman?

EUROCUP FİNALİ NE ZAMAN?

Tarihi başarıya imza atan yeşil-beyazlı takımın rakibi yarın belli olacak. Bursaspor, Valencia Basket-Virtus Bologna galibi ile 11 Mayıs Çarşamba günü yine deplasmanda karşı karşıya gelecek.