EuroLeague 20 takımla devam ediyor! 3 yıllık yol haritası belirlendi

Basketbol EuroLeague'de müsabaka formatı ve gelir dağılımı dahil EuroLeague'in 3 yıllık yol haritası ile ilgili kararlar alındı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, EuroLeague Ticari Varlıklar (ECA) Yönetim Kurulu, İspanya'nın Barselona kentinde bir araya gelerek EuroLeague'in 3 yıllık yol haritasını belirledi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu, 2026-27 EuroLeague sezonu için 20 takımlı, lig usulü formatı koruma taahhüdünü teyit ederken, yakın gelecekte genişleme fırsatlarını araştırma stratejik niyetini de yeniden vurguladı." bilgisi verildi.

EuroLeague ve EuroCup şampiyonlarının yer alacağı sezon öncesi turnuva düzenleme fikri de değerlendirildi.

EUROLEAGUE GELİR DAĞILIMI

EuroLeague'de gelir bölüşümündeki değişiklikler de onaylandı. Yapılan değişikliğe göre yayıncılıkla ilgili havuzda lisanslı kulüpler, kendi pazarlarında elde edilen net yayın gelirlerinin yüzde 65'ini elinde tutarken kalan yüzde 35'lik kısım ise tüm lisanslı kulüpler arasında eşit olarak dağıtılacak.

Lig ticari havuzunun ise yüzde 75'i, sportif performans, taraftar etkileşimi (katılım, TV izleyici sayısı ve dijital etkileşim dahil) ve geçmiş sonuçların bir kombinasyonuna göre tüm katılımcı kulüpler arasında dağıtılırken, kalan yüzde 25'lik kısım ise lisanslı kulüpler arasında eşit olarak paylaşılacak.

EuroLeague ve lisanslı kulüplerin toplam ticari değeri 3,2 milyar avro olarak belirlendi.

NBA AVRUPA PROJESİ

EuroLeague CEO'su ve yönetim ekibi, NBA Avrupa projesi olasılığına ilişkin yapılan görüşmeler de dahil olmak üzere, paydaşlarla devam eden etkileşim hakkında bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada, "Yönetim kurulu, Avrupa basketbolunu daha da ileriye taşıyabilecek stratejik ortaklık fırsatlarını araştırmak amacıyla NBA ile açık ve yapıcı bir diyaloğu sürdürme taahhüdünü yineledi. EuroLeague yönetimi, önümüzdeki haftalarda bu konudaki adımlara odaklanacak." ifadeleri kullanıldı.