Euroleague'de fikstür çekildi!

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde (Euroleague) 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu.

Euroleague'den yapılan açıklamaya göre, 20 takımla oynanacak normal sezonda takımlar 38 maça çıkacak.

30 Eylül 2025'te başlayacak normal sezon, 17 Nisan 2026'da oynanacak 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Normal sezonun tamamlanmasının ardından ilk 6 sırayı alan ekipler play-off'a yükselecek. Ligi 7, 8, 9 ve 10. sırada bitiren takımlar play-in mücadelesi verecek. Bu turda 2 takım play-off bileti alacak. Play-in karşılaşmaları 21 Nisan Salı ve 24 Nisan Cuma günü yapılacak.

Play-in karşılaşmalarının bitmesinin ardından play-off karşılaşmaları 28 Nisan Salı günü başlayacak. 5 maç üzerinden oynanacak karşılaşmalar en geç 13 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak.

REKLAM

Play-off turunda rakiplerini geride bırakan 4 takım Dörtlü Final'de karşılaşacak. 22 Mayıs Cuma günü oynanacak yarı final karşılaşmalarının ardından Avrupa Ligi şampiyonunun belirleneceği final müsabakası 24 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ilk maçlarını 6. haftada Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yapacak.