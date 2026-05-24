Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de final heyecanı: Olympiakos-Real Madrid

        EuroLeague'de final heyecanı: Olympiakos-Real Madrid

        EuroLeague'in sezon finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İspanyol ekibi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Real Madrid 12. kez şampiyon olmak isterken; Olympiakos ise 13 yıllık hasretine son verme peşinde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 09:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcisi Real Madrid, karşı karşıya gelecek.

        2

        Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanacak final maçı, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        3

        Büyük bir taraftar desteğine sahip Olympiakos, son şampiyon Fenerbahçe Beko'u 79-61 mağlup ederek finale yükseldi. Real Madrid ise sezonun sürpriz takımlarından Valencia Basket'e 105-90 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

        4

        OLYMPIAKOS 13 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

        Yunanistan ekibi, Basketbol Avrupa Ligi'nde 13 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için sahaya çıkacak.

        Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken ve basketbol otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Olympiakos, organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götürmeyi amaçlıyor.

        Georgios Bartzokas'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan temsilcisi, EuroLeague'de 1997, 2012 ve 2013'te kupayı müzesine götürdü. Olympiakos, 6 defa ise ikincilikle yetindi.

        5

        REAL MADRID'DE HEDEF 12. ŞAMPİYONLUK

        İspanya temsilcisi, Avrupa Ligi'nde 12. kez kupanın sahibi olmaya çalışacak.

        EuroLeague'de en çok şampiyonluk kazanan takım olarak öne çıkan Real Madrid, 22. kez finalde sahne alacak.

        Organizasyonda 11 şampiyonluk elde eden eflatun-beyazlılar, 10 kez ise ikincilikle yetindi.

        Sergio Scariolo'nun başantrenörlüğünü üstlendiği Real Madrid, Avrupa Ligi'nde son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı.

        6

        İKİ TAKIM ARASINDA 5. FİNAL

        Olympiakos ile Real Madrid, Avrupa Ligi finalinde 5. kez kozlarını paylaşacak.

        İki takım, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4 kez şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi.

        1995, 2015 ve 2023'te Real Madrid şampiyonluğa ulaşırken, 2013'te ise Olympiakos kupanın sahibi oldu.

        7
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!

        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı olan, aralarında Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Berkay Ş...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
        Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        ABD Başkanı: Anlaşmanın detayları yakında duyurulacak
        ABD Başkanı: Anlaşmanın detayları yakında duyurulacak
        Soruşturmada 9 tutuklama
        Soruşturmada 9 tutuklama
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        'Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı
        'Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Son anda kurtuldu
        Son anda kurtuldu
        Giresun'da kahreden olay
        Giresun'da kahreden olay
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        İstanbul'da bayram göçü
        Çene kıran akran şiddeti
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?