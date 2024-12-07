EuroLeague'de sürpriz lider: Paris Basketbol!

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY EuroLeague'de Fransız temsilcisi Paris Basketbol liderliğini sürdürdü.

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 13. hafta maçlarına salı ve çarşamba, 14. hafta karşılaşmalarına ise perşembe ve cuma günleri çıktı.

EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes haftayı birer galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe Beko, iki maçına da İspanya'da çıktı. Sarı-lacivertliler, oldukça etkisiz bir oyun ortaya koyduğu Baskonia maçını 88-76 mağlup oldu ve bu sezon deplasmandaki ilk yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, haftanın ikinci maçında ise Real Madrid'e konuk oldu. Güçlü rakibini Nigel Hayes-Davis'in 33 sayı kaydettiği maçta 82-70 yenen sarı-lacivertli takım, 14. maçında 10. galibiyetini elde ederek haftayı 2. sırada tamamladı.

REKLAM Anadolu Efes ise haftanın ilk maçında Almanya ekibi Bayern Münih'i İstanbul'da 101-90 yendi. Lacivert-beyazlılar, Litvanya deplasmanında ise Zalgiris'e 85-72 kaybetti. Anadolu Efes, 14. haftayı 7 galibiyetle 11. sırada bitirdi.

PARİS BASKETBOL'UN RÜYASI DEVAM EDİYOR! Tarihinde ilk kez EuroLeague'de yer alan ve mütevazi bir kadrosu olan Paris Basketbol'un yükselişi sürüyor. Geçen yıl BKT EuroCup'ı kazanarak THY EuroLeague bileti alan Paris Basketbol, üst üste 10. galibiyetine imza attı. Haftanın ilk maçında Maccabi Playtika'yı deplasmanda 93-81 yenen Fransız ekibi, 14. haftada ise zorlu Olympiakos deplasmanına gitti. Paris Basketbol, 15 bin taraftarı önünde 96-90 mağlup ettiği ligin favorileri arasında gösterilen Yunan ekibine sahasındaki ilk yenilgisini tattırdı. Galibiyet sayısını 11'e yükselten Paris Basketbol, 12. haftada aldığı liderliği devam ettirdi.

ATAMAN'LI PANATHINAIKOS'TAN 1 GALİBİYET, 1 MAĞLUBİYET Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, haftayı tek galibiyetle tamamladı. Sahasında Barcelona'yı 90-89 yenen Yunan ekibi, deplasmanda ise Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a 91-73 kaybetti. REKLAM Son 4 maçında 3. kez mağlup olan Panathinaikos AKTOR, toplamda ise 6. yenilgisini yaşadı. REAL MADRID DÜŞÜŞTE, PARTIZAN YÜKSELİŞTE Sezon başında şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen İspanya ekibi Real Madrid'in kötü gidişi sürüyor. Ligin en pahalı kadrolarından birine sahip olan eflatun-beyazlılar, çift maç haftasında önce LDLC ASVEL'e, sonra da Fenerbahçe Beko'ya kaybetti. Geçen sezon EuroLeague'de final oynayan ve 39 maçta sadece 7 yenilgi alan Real Madrid, bu sezon 14 maçta 8 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. EuroLeague'i en fazla kazanan başantrenör olan Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan ise çıkışına devam etti. Ligde üst üste 6 yenilgi aldıktan sonra toparlanan Partizan, çift maç haftasını kayıpsız atlattı ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.