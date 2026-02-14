EuroLeague'de Türk takımlarından 2'de 2!

Euroleague'de 28. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı maçlarda parkeden galip ayrıldı. A. Efes, evinde karşılaştığı İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 91-60’lık skorla mağlup etti üst üste 3. maçını kazandı. Fenerbahçe Beko ise Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos'u deplasmanda Wade Baldwin’in son saniyesi basketiyle 85-83 yendi ve son 7. maçında galip geldi.

Ligde Fenerbahçe 20 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlileri 18'er galibiyetli Olympiakos ile Valencia Basket takip ediyor. Efes ise haftayı 9 galibiyetle 17. sırada tamamladı. Ligin son sırasında da 7 galibiyet bulunan ASVEL var. REKLAM