Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de Türk takımlarından 2'de 2! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de Türk takımlarından 2'de 2!

        EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Panathinaikos'u, Anadolu Efes de evinde Virtus Bologna'yı mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 12:18 Güncelleme: 14.02.2026 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        EuroLeague'de Türk takımlarından 2'de 2!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Euroleague'de 28. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı maçlarda parkeden galip ayrıldı. A. Efes, evinde karşılaştığı İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 91-60’lık skorla mağlup etti üst üste 3. maçını kazandı. Fenerbahçe Beko ise Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos'u deplasmanda Wade Baldwin’in son saniyesi basketiyle 85-83 yendi ve son 7. maçında galip geldi.

        Ligde Fenerbahçe 20 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlileri 18'er galibiyetli Olympiakos ile Valencia Basket takip ediyor. Efes ise haftayı 9 galibiyetle 17. sırada tamamladı. Ligin son sırasında da 7 galibiyet bulunan ASVEL var.

        REKLAM

        Euroleague'de haftanın toplu sonuçları şöyle:

        A. Efes: 91 - Virtus Bologna: 60

        Maccabi Tel Aviv: 111 - Bayern Münih: 106

        Olympiakos: 92 - Kızılyıldız: 86

        Barcelona: 74 - Paris Basketball: 85

        Valencia Basket: 82 - ASVEL: 67

        Zalgiris Kaunas: 93 - Hapoel Tel Aviv: 82

        Monaco: 102 - Baskonia: 92

        Panathinaikos: 83 - Fenerbahçe: 85

        Olimpia Milano: 78 - Dubai Basketball: 96

        Partizan: 73 - Real Madrid: 77

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çorum'da 'Avrasya vaşağı' görüntülendi

        Hititler'in başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde bir Avrasya vaşağı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'Ramazan' açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'Ramazan' açıklaması
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        5'inci kattan düştü!
        5'inci kattan düştü!
        Macron: Avrupa jeopolitik güç olmalı
        Macron: Avrupa jeopolitik güç olmalı
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Ege ve Akdeniz'de 4 kenti sel vurdu!
        Ege ve Akdeniz'de 4 kenti sel vurdu!
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        TÜRMOB depremzedelere erteleme istedi
        TÜRMOB depremzedelere erteleme istedi
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!