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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague’de Dubai dönemi başlıyor! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague’de Dubai dönemi başlıyor!

        Son dönemde sıklıkla dile getirilen Euroleague'de Dubai dönemi resmileşiyor. Yeni dönemin çarşamba günü yapılacak formalite oylamasıyla başlaması bekleniyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 00:15 Güncelleme: 12.03.2024 - 00:15
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        EuroLeague'de yeni dönem!
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        EuroLeague'e bir Dubai takımının dahil olması ve beraberindeki sponsorluk anlaşmalarının çarşamba günü resmi açıklamanın gelmesiyle birlikte duyurulması bekleniyor. Kulüpler ve hissedarlar salı ve çarşamba günleri resmi olarak karar vermek için bir araya gelecek.

        Eurohoops kaynaklarına göre itirazı olan iki kulüp var. Birinin sebebi takımın jeopolitik konumunun getireceği problemlerken ikinci takımın sebebinin ise daha farklı bir perspektif olduğu söyleniyor.

        Bunun yanında EuroLeague CEO’su Paulius Motiejunas ve başkan Dejan Bodiroga da Dubai’nin EuroLeague’in bir parçası olma isteğini destekliyor. Dubai’nin lige girişinin organik bir süreç olması beklenirken şu anda resmi karar alma süreci formaliteden gerçekleşiyor.

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        Dubai takımın ilk olarak gelecek sezon BKT EuroCup’ta mücadele etmesi bekleniyor.

        ABU DHABI'DEN 75 MİLYON EURO

        İspanya kaynaklı Encestando’nun ilk kez duyurduğu üzere Abu Dhabi, EuroLeague’in kapısını çaldı ve 75 milyon avro karşılığında 2025’ten itibaren üst üste üç kez Final Four’a ev sahipliği yapmak için teklifini iletti.

        Abu Dhabi, aynı zamanda NBA’in sezon öncesi maçlarının bazılarına da ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında basketbolun yükselişi için EuroLeague’e de açılmak istiyorlar.

        12 Mart Salı günü ise Dubai takımının resmi olarak gelecek sezon oynayacakları Adriyatik Ligi’ne katılması bekleniyor.

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