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“Europe Code Week-Kodlama” haftası kutlandı

2013’ten beri Avrupa’nın bir çok yerinde Codeweek.eu sitesi çatısında toplanan Avrupalı okulların, kodlama ve dijital okuryazarlığı eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek amaçlı aktivite ve etkinlikler yaptığı Europe Code Week-Kodlama Haftası, 2018’de Eğitim Öğretime başlayan Merih Şuğle Ortaokulu’nda kutlandı

15.10.2018 - 14:40 | Güncelleme: İHA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Merih Şuğle Ortaokulu’nda ”Europe Code Week-Kodlama” haftası kutlandı. 2013’ten beri Avrupa’nın bir çok yerinde Codeweek.eu sitesi çatısında toplanan Avrupalı okulların, kodlama ve dijital okuryazarlığı eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek amaçlı aktivite ve etkinlikler yaptığı Europe Code Week-Kodlama Haftası, 2018’de Eğitim Öğretime başlayan Merih Şuğle Ortaokulu’nda kutlandı.

İHA'nın haberine göre; büyük ilgi gören etkinlikte öğrenciler “Makey Makey” etkinliğiyle teknoloji ve müziği buluştururken, programlanabilir drone ile gökyüzünün eşsiz maviliklerini izleyebildiler. Sanal gerçeklik gözlüğü ile teknolojinin sınırlarını aşan eşsiz deneyimlere imza atmanın yanı sıra Elektrolab çalışmalarıyla temel kodlama çalışmaları yapıp; MBOT ile gerçek bir mini robota merhaba dediler. Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğu olan e-Twinning vasıtasıyla Ereğli İlkokulu ve ilçedeki özel bir eğitim kurumu da ürünleri ve öğrencileriyle etkinlikte yerini aldı.

Etkinliklerini Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara ve öğrencilere ulaştırmak için Eğitim Bilişim Ağı-(EBA)’da sosyal nitelikli elektronik eğitsel içerik ağı ile “Etkinlik Haritası" üzerinde de etkinliğe yer verildiğini dile getiren Merih Şuğle Ortaokulu Müdürü Kadir Korkmaz, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada “Öğrencilerimizi her anlamda donanımlı yetiştirme prensibiyle hareket ediyoruz. Bilim ve Teknolojinin ışığında, çağdaş, modern ve çağı yakalayan bireyler yetiştirme sürecinde daha birçok etkinliğe Merih Şuğle Ortaokulu olarak öncülük edeceğiz. Etkinlik Yürütücüsü Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Berru Sağır başta olmak üzere tüm katılımcı ve davetlilere teşekkür ediyorum” dedi.

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