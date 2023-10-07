Haberler Gündem Evde bakım maaşı ekim ayı yatan iller listesi sorgula: 7 Ekim 2023 Evde bakım parası hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek?

Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulamaları ekim ayına girilmesiyle hız kazandı. Her ay belirli tutarlarda ihtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini haberimizde derledik. İşte ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller tam liste... Habertürk Giriş: 07.10.2023 - 15:35 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:35 facebook

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Evde bakım maaşları yatan iller listesi sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere verilen destek ödemesininin yattığı illere ilişkin araştırmalar ekim ayı ortalarına yaklaşılmasıyla hız kazandı. Peki, evde bakım maaşları yatırıldı, ne zaman yatacak? İşte 17 Ekim 2023 evde bakım maaşı yatan iller...

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15 EYLÜL 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz açıklanmadı. Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.